Інфопродуктии

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Portfolio_Karina_Vitovych.docx
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Встигла попрацювати з такими проєктами:

  • “Як зробити свої перші $500 через Telegram” — написала тексти для бота, який продав гайд на $1 200 у перші 5 днів

  • Курс “Цифрові продукти з нуля” — продаючий Instagram-пост дав 70+ заявок за першу добу

  • Freebie “10 ідей для digital-продукту” — PDF-чек-ліст зібрав 300+ підписників органічно за 3 дні

  • Telegram-канал про інфопродажі — створила серію з 10 прогріваючих постів, які принесли перші $500 продажів без реклами

  • Скрипти для продажів у Direct — завдяки новим відповідям на заперечення клієнтів конверсія в оплату зросла з 22% до 40%