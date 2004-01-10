Інфопродуктии

Встигла попрацювати з такими проєктами:

“Як зробити свої перші $500 через Telegram” — написала тексти для бота, який продав гайд на $1 200 у перші 5 днів

Курс “Цифрові продукти з нуля” — продаючий Instagram-пост дав 70+ заявок за першу добу

Freebie “10 ідей для digital-продукту” — PDF-чек-ліст зібрав 300+ підписників органічно за 3 дні

Telegram-канал про інфопродажі — створила серію з 10 прогріваючих постів, які принесли перші $500 продажів без реклами