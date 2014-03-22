Интернет-аукцион

Настояниймужчина должен построить дом, женщина – воспитать мужа, а они вместе – посадить

дерево. Однако существует еще одноудовольствие им доступное ­– участие в аукционе. И не просто так, ради одного

азарта, а с благой целью – получить необходимую семейному гнездышку вещь по

выгодной для кошелька цене.

Вотрешила влюбленная чета завести ребеночка. Желание более чем похвальное, однако

хлопотно реализуемое. И кроватку нужно купить, и коляской обзавестись… Да в

беготне за необходимыми товарами будущийпапаша не одну пару кроссовок сотрет. Ас аукционом все намного интересней получается. Ведь http://au39.ru/ и создан для того, чтобы соединять людей инужные им вещи (по цене, которая намного выгодней рыночно-магазинной).

Представимкартину… Ходят наши влюбленные по квартире и обдумывают, куда же колыбельку для

маленького-то пристроить. Наши квартиры – сами знаете какие, так что вопрос

насущный. И вот взглядом и ногами онинаталкиваются на недавно приобретенную тумбочку, которая, как специально, стоит

на том самом привлекательном месте, где бы очень хорошо смотрелась кроватка

чада.

Что втакой ситуации делают мудрые будущие родители? Они регистрируются на сайте

аукциона. Устраивают эффектную фотосессию мебели, организовывают торги и

назначают цену… Далее в раздумьях о том, какое же имя дать ребенку проводят

отведенный ими же на торги срок. И пока они изучают великие труды различных

астрологов на тему «Влияние имени на судьбу человека», участники аукциона

бьются за право самим спотыкаться об выставленную на продажу тумбочку. И вот

через …нет, не 9 месяцев, а всего пару дней счастливые влюбленные осчастливили

других влюбленных, продав так необходимую тем мебель по выгодной для обеих

сторон цене. Теперь же настало дело кроватки. Уже «опытные аукционисты» сами

легко находят необходимый товар, ввязываются в азартную борьбу и …выигрывают,

опять-таки – без ущерба для своего бюджета и к вящей радости двух сторон.

Итак,подытожим, не переходя на личности. В аукционе могут участвовать все желающие,

которые могут похвастать тем, что уже отметили свое 18-летие. И товаром может стать любой объект, которыйне противоречит правилам аукционного сайта.

И да,сделаем маленькое, но чрезвычайно важное уточнение. Если вдруг семейная чета не

желает организовывать гонки в виде аукциона, а просто ищет нового надежного

владельца, в добрые руки которого они и передадут тумбочку за определенную

финансовую «компенсацию», она просто создает объявление – с картинками и

описанием – да только торги не устраивает, а ждет, пока кто-либо сам предложит

цену либо просто ставит фиксированную стоимость. Какой способ они изберут для

обмена тумбочки на денежку – не важно, главное – что это обязательно сработает.

Продатьслона… А забавная идея – продать слона. Но весьма осуществимая с аукционом http://au39.ru/, притом с выгоднымипоследствиями в виде звенящей монеты (или лучше – шуршащей купюры). Что ж, разберемся, как можно продать напросторах нашего государства красавца из Индии. Для начала позиционируем себя на сайте аукциона как продавца: простаярегистрация, и вот вы – гордый участник могучего сообщества аукционистов.

Теперь необходимо позаботиться об эффектной презентации. Фотографии: фас,

профиль, сверху, снизу и на красивом фоне – тело блестит, глаз горит… Да на такого симоптягу все засматриватьсябудут.

Теперьвремя приступить к заполнению всех полей формы. Здесь лениться – себе же во вред. Чем больше информации мы дадим пронашего зверя – тем выше шансы, что егозаметят настоящие ценители. Да и никтоне отменял «перпетуум мобиле» торговли – вездесущую рекламу. Описываем слона

так, чтобы захотелось повторить слова знаменитого старичка из мультика: «Зачем я, Бурёнка (ну в нашем случае – слоник), тебя продаю?.. Такаяскотина нужнасамому».

Однако мы же находимся с вами не на банальной доскеобъявлений, мы с вами на лучшем интернет-аукционе, где каждый имеет право

побороться за понравившийся лот. А раз так – необходимо назначить цену, ведь

какая продажа слона без объявления начальной стоимости. Вот здесь необходимо ориентироваться наинтуицию, чтобы не продешевить, да и не прогневать честных покупателей

заоблачными цифрами. Когда все заполнено– нам остается периодически поглядывать за тем, как проходят торги. А чтобы

комфортней было это делать, воспользуемся удобным меню «Я – продавец», с

помощью которого можно легко отслеживать активность по своим торговым

предложениям.

Можно продать слона и другим способом, однако эффективностьот этого не пропадет. Делаем все вышеуказанное. Фотографируем, рекламируем, но

не создаем аукционный лот. То есть мы пишем объявление, где либо указываем фиксированную стоимость, либопросто ожидаем того, кому слоник приглянется, и он сам предложит за него

адекватную цену…

А если вы счастливый «заводчик» слонов и желаетереализовать не одного красавца, а, скажем, великолепный табун, тогда вам стоит

задуматься о том, чтобы организовать продажу через сайт. Создаете объявление, в

котором сообщаете будущим владельцам ушастых, что вы с радостью продадите одну

зверюшку по указанной цене, однако оптовым любителям животных – скидки. В

результате – индийские красавцы будут распроданы.

Конечно,всегда остаются вопросы. На них легко ответятконсультанты аукциона, который постоянно находятся в «позиции онлайн». Когда «битва» за индийского слона кем-то ужевыиграна – наступает время обсуждения деталей сделки и ее осуществление. И

через некоторое время у вас в кошельке зашелестят купюры, а ваш прекрасный

слоник украсит чью-либо полку.

Как, выполагали, что мы продаем настоящего слона? Вы же не думали, что аукцион

способствует незаконной торговле? Вот и правильно J . Ведь здесь может быть продано все, что незапрещено. Прибыльных торговых сраженийвам.

В далеком царстве в предалеком государстве жила себеКрасная Шапочка. И была у девочки обязанность – каждый день носить своей

обожаемой бабушке пирожки, заботливо испеченные мамой. Сдоба была вкусной: и с

маком, и яблоками, и с капустой, и с картофелем, и даже с заморскими фруктами. Брала

деточка корзинку, груженную лакомствами, и несла через лес к

бабушке-отшельнице. Так как действие нашей сказки происходит пусть и в далеких,

но все же цивилизованных землях, никакие серые волки ребенку на пути не

встречались, впрочем, как и бравые охотники.

И приходит в очередной раз внучка к своей любимой бабушке,а старушка смотрит на нее ласково, но с хитрым прищуром. Не успела дите задать

вопрос, отчего у бабушки такие глаза, как милая старушка протягивает ей

удивительный подарок – новенький iPhone. Радостиу Красной Шапочки не было предела – ведь с таким стильным гаджетом даже в их предалеком

царстве она превращается из простой девочки в модную герлу.

Однако остается вопрос, каким образом скромной бабушке, живущей на одну пенсию,удалось скопить деньги на столь дорогую вещицу. Ответ чрезвычайно прост:

пирожки и http://au39.ru/ Мудрая женщина зарегистрировалась на сайте и открылапродажу выпечки, которую так заботливо создавала ее дочка и регулярно приносила

ее внучка.

Превратившись в продвинутого пользователя Интернета,бабулька открыла на популярном сайте http://au39.ru/продажу вкуснейших в мире пирожков, подкрепиласловесную рекламу аппетитными фото, и как результат – сдоба разлеталась, как

горячие пирожки. К тому же, мудрая женщина уже не бальзаковского возраста дала объявление о том, что готова на заказсоздавать шедевры кулинарного искусства – и здесь клиенты не замешкались. Вскоре

бабулька из бедной пенсионерки превратилась в удачливого предпринимателя,

который легко может себе позволить подарить внучке дорогой смартфон.

Делилась ли прибылью женщина с родственниками – сказкаумалчивает, но вот что точно известно, что она помогла организовать удачные

продажи своим подружкам по даче, у которых осталась пара сотен кирпичей после

ремонта, незадачливому ухажеру,выращивающему на своем клочке земли тюльпаны, и даже далекой родственнице,

которая вяжет шерстяные носки. Так что если у вас есть однотипный товар в количестве

нескольких единиц, тогда предприимчивая бабушка поможет и вам превратить его в

денежку. Ежели вы не хотите делиться с милой старушкой прибылью, тогда советуем

заняться открытием соответствующих продаж прямо сейчас, ведь до выхода нового

«яблочного» смартфона осталось совсемнемного времени.