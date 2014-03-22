Алкогольные напитки

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100 PINQTequila
Единственная вмире розовая текила с очень мягким вкусом. 100Текила Пинк это не просто бренд, а идеальное и изысканное сочетаниетрадиций прошлого и технологий будущего. Текилапроизводится из 100% Голубой Агавы, произрастающей в уникальном регионе
Мексики, горах Халиско, Лос Альтос. Утонченный розовый цвет текила приобретает из-за настаивания натравах высокогорья. А благодаря фирменной тройной дистилляции и использованию
натуральной 100% Голубой Агавы, достигается совершенно уникальный мягкий вкус.
100 Текила Пинк - это предмет нашей гордости, в которой удалосьсохранить непревзойденный вкус совершенной текилы, который порадует самых
взыскательных ценителей.
OlmecaDarkChocolate – «Шоколадная текила»
Уникальный брендпремиум класса от всемирно известной марки. OlmecaDarkChocolate –продукт, который гармонично соединил в себе вкус превосходного черного шоколада
и текилы высочайшего качества.
Шоколадная текила OlmecaDarkChocolate созданадля людей, желающих получить истинное удовольствие от напитка. Olmeca Dark Chocolate станет хорошим началом любой вечеринки. Благодаряуникальному и неповторимому вкусу и невысокой крепости в 35%, шоколадную текилу можно употреблять вчистом виде на протяжении всего вечера.
Аромат OlmecaDarkChocolate раскрывается постепенно. Сначала, яркий ароматкакао, черного шоколада с легкими нотками ванили и фундука, затем, сменяется
травяными нотами Агавы.
Вкус шоколадной текилы имеетсбалансированное сочетание классической текилыи насыщенного вкуса черного шоколада. Благодаря нежной и шелковистой текстуре
вкуса, напиток мягко и легко пьется.
Многие потребители предпочитают разнообразные коктейли с использованием текилы. OlmecaDarkChocolate, своегорода, готовый шоколадный коктейль, который лучше всего раскроет свой вкус, если
подавать его в виде охлажденных шотов или просто со льдом, чтобы получить
максимальное удовольствие от такого уникального напитка.
Энергетик с экстрактом конопли
Из-за удачной ицеленаправленной маркетинговой политики, нам хорошо известны энергетические напитки с изображениемКрасного Быка или Горящего пламени на банках. Голландскому же напитку Cannabis Energy Drink пришлось намногосложнее. Ведь, изображение на банке конопляного листка, подразумевает совсем не
всплеск энергии, а расслабление и негу. Однако специалистам все же удалось
совместить эти два не совместимых понятия. Благодаря минимальному содержанию
экстракта каннабиса в напитке, энергетик позволяет получитьмаксимальный взрыв энергии в случае необходимости. Cannabis Energy Drink с успехом продается в Нидерландах, Австрии,Испании по цене всего €1,5- €2,5.