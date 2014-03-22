Качественное и ответственное строительствофундаментов цена удивляет своей доступностью

Фундамент – основа любого здания. Качественныйфундамент – основа дома, который простоит десятилетия. «Кубань-Строй» проводит

профессиональное строительство фундаментов цена и отменное качество приятно Вас

удивят.

Все в этом мире начинается с основ. Ребенокучится читать, постигая основы построения слов и их произношения. Врачи

начинают лечение, тоже основываясь на базовых и неоспоримых понятиях и

аксиомах. Для хорошего дома основой всегда является фундамент. Именно он

формирует геометрические пропорции строения, обеспечивает его устойчивость на

любом виде грунта. Фундаменты принимают на себя весь вес будущего дома, потому

очень важно, чтобы постройка фундаментов проводилась профессионалами. Компания

«Кубань-Строй» предоставляет такую услугу, как строительство фундаментов цена и качественныехарактеристики которых оптимально соответствуют всем требованиям и пожеланиям

заказчика.

Нельзя просто взять и залить бетоном некоепространство. Безалаберность и кустарный подход принесут больше вреда, чем

пользы. Потом возникают проблемы с усадкой строения, появляются трещины в

стенах, и дом сам по себе становится каким-то кривым. В деле фундаментостроения

главным является не только профессионализм строителей, но и комплексный подход

к поставленной задаче.

Слаженная и сработавшаяся командапрофессионалов компании «Кубань-Строй» проводит полный спектр процессов при

постройке основы Вашего дома, коттеджа или дачи. Первым делом, обязательно

проводится исследование грунта и составление технического проекта инженерами. В

проект включены все рекомендации и требования для заливки фундамента. Каждая

часть почвы на Вашем участке обладает своими свойствами, которые и повлияют в

будущем на процесс усадки. После согласования всех пунктов строительного

проекта, проводится монтаж опалубки. С виду, может показаться, что это просто

доски. Однако именно они придают необходимую форму и очертания будущим

строениям. При установке опалубок в обязательном порядке проводятся контрольные

многоразовые измерения. Делаются они для того, чтобы дом имел правильные

геометрические формы и четко соответствовал размерам, указанным в проекте.

Если есть необходимость, перед процессомзаливки устанавливают трубы коммуникаций, что будут проходить сквозь фундамент.

После проведения армирования, заливается бетонная смесь. Строительство фундаментов цена,которая позволяет гибко и оптимально использовать строительные материалы, не

нанося ущерба качеству.

Специалисты «Кубано-Строй» проводят уплотнениебетонной смеси для обеспечения монолитности конструкции. После чего удаляется

опалубка. На всех этапах построения фундаментов, проводится жесткий контроль

над качеством выполняемых работ. Это же не окно, в конце концов, которое можно

просто заменить. Любая неточность в работе может привести к неприятным

последствиям в будущем, при возведении стен. Поэтому наши специалисты точно и

скрупулезно выполняют поставленные задачи. И как результат, заказчик получает

качественный и профессионально построенный фундамент любой сложности.

Строительствофундаментов цена более чем доступна. Можно сэкономить навсем. На мебели, и на внутренней отделке. На чем угодно, но только не на

фундаменте. На нем будет держаться Ваш дом, Ваш семейный очаг, ваше родовое

гнездо, где вырастет не одно поколение детей и внуков.

Стоимость строительства фундамента. Из чего жеона состоит?

Какие именно факторы влияют на стоимостьстроительства фундамента? Что она в себя включает? Попробуем разобраться.

Не будем оспаривать тот общеизвестный факт,что от качества фундамента зависит красота дома, его устойчивость, и чего уж

там, функциональность тоже. Это аксиома, которую никто не оспаривает. Потому-то

строительство фундамента по средствам тянет на одну пятую от всей суммы,

потраченной на строительство дома, или коттеджа, или дачи. Действительно ли

нужно платить такие суммы за фундамент? Ответ кроется в накопленном опыте

строительства компании «Кубань-Строй». И ответ этот однозначен – стоимость строительствафундамента всегда оправдывает свои затраты. Тем более что заказчиквидит, на что именно идут его деньги.

При составлении сметы строительствафундаментов, в ней указываются все работы, которые проводятся на участке. В

первую очередь – это, конечно же, проведение, скажем так, «разведки на

местности». То есть специалисты определяют состав грунта, его плотность,

глубину залегания грунтовых вод. Так же учитывается среднегодовое промерзание

почвы в холодное время года. Не подготовленному человеку трудно заметить все

нюансы. Потому и создается монтажный проект, где указываются все показатели

почвы, определенные на местности.

Так как фундаменты бывают разные, тоспециалисты компании «Кубань-Строй» аргументировано приводят свои рекомендации

по устройству основы Вашего дома. При этом нужно учитывать, будет ли в доме

подвал или технические помещения, а может под домом будет гараж. Будет это

свайная основа фундамента при строительстве на мягких грунтах, либо же ленточного

или монолитного, столбчатого или плитного типа, расположенный на естественной,

то есть грунтовой основе. Стоимостьстроительства фундамента обязательно зависит от этих факторов. Нужна ливыемка грунта под подвал или под глубоко залегающий фундамент. Нужно ли

проводить дополнительные работы по отведению близкорасположенных грунтовых вод.

Но это все, так сказать, сопутствующие затраты.Основная часть, конечно же, приходится на покупку самих строительных

материалов. В смете указывается необходимый объем бетонной смеси, количество

металлической арматуры, дополнительных строительных материалов для отделки

поверхностей. Давние партнерские отношения с крупными местными производителями

стройматериалов, позволили компании «Кубань-Строй» создать оптимальное

соотношение цены и качества работы.

В окончательную стоимость строительства фундамента включаются итакие немаловажные пункты, как установка необходимой опалубки и ее демонтаж

после завершения работы. Прибавляется работа по вязке арматуры. Доставка

строительных материалов и бетонной смеси миксерами – обязательно входят в смету

работ. При этом всем, стоит заметить, что оговоренная сумма не изменяется в

процессе работы. Некоторым могут быть знакомы дилетантские команды мастеров, у

которых все время что-то дорожает или чего-то не хватает. Серьезный и

ответственный подход к составлению проекта и сметы полностью исключает

возможность таких ситуаций.

Как видно, в той сумме, весьма доступнойкстати, что Вы потратите на фундамент, лишь малую часть занимает вознаграждение

за нашу работу. В основном – это материалы, из которых создается нерушимая и

крепкая основа вашего дома или коттеджа, или дачи.