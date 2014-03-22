Спортивное питание - инструкции

При активных тренировкахдопускается одновременное употребление протеиновых препаратов и гейнеров,

однако здесь существуют определенные ограничения. Прежде всего, необходимо

ориентироваться на одноразовую дозу белка в 30 грамм, поэтому следует

внимательно изучить состав обоих препаратов и исходя из этого подбирать

дозировку.

Кроме того, при постоянномиспользовании протеина прием гейнера лучше всего сократить до одного раза в

день и привязать его к окончанию тренировки. Не следует принимать гейнер перед

сном вне зависимости от его состава, так как при отсутствии большой активности

организма он накопится в организме и создаст большую нагрузку на почки и печень

при следующем употреблении белков.

По времени употреблениянеобходимо делать промежуток не менее чем в 1 час между внесением в организм

активных веществ различных препаратов. В целом, оптимальным является вариант,

при котором протеин принимается вместе с питанием и перед началом тренировки, а

гейнер – после ее окончания.

И еще одним важным замечаниемявляется то, что в таком случае не следует злоупотреблять применением молока

для растворения препаратов, так как избыточное его количество в сочетании с

усиленным питанием может приводить к формированию различного рода пищевых

расстройств.

Препараты, обеспечивающиеснижение избыточного веса в виде жировых тканей, необходимо принимать с

осторожностью, так как при передозировке они могут являться причиной нарушения

обмена веществ.

Чаще всего жиросжигателиприменяют 2 раза в день – один раз утром не менее чем за 30 минут до приема

пищи, и второй раз – за 20-30 минут до интенсивной тренировки. При этом стоит

помнить, что наилучший эффект достигается, когда организм снабжен большим

количеством кислорода, необходимым для обеспечения термических реакций

окисления. Следовательно, жиросжигатели лучше всего принимать при проведении

аэробных тренировок.

Кроме того, для снижениянегативного эффекта на организм и предотвращения накопления избыточного

количества активных компонентов в теле, прием препаратов для снижения массы

жира осуществляют с использованием различных схем чередования – например, день

через день, или два дня через день.

Как и во многих случаях прииспользовании спортивного питания, дозировка назначается индивидуально, однако

необходимо помнить, что пределом снижения массы является 1 килограмм в неделю.

Также уменьшение массы жировых клеток имеет свой предел – у женщин нормальное

содержание жира составляет до 25% тела, у мужчин – до 15%. Снижение массы жиров

ниже этого показателя неизбежно приводит к нарушениям обмена веществ и

уменьшению энергетических резервов.

В отличие от других видовспортивного питания, предтренировочные комплексные препараты лучше всего

употреблять только непосредственно перед физическими нагрузками. Некоторые

производители рекомендуют также принимать эти комплексы в дни отдыха, однако в

таком случае их эффект является минимальным, и Вы просто тратите свои деньги.

Воздействие препаратов можетсильно различаться, поэтому каких-либо единых рекомендаций по их использованию

не существует. Однако в среднем предтренировочные комплексы оказывают пиковое

воздействие в течении 30 минут после приема, поэтому именно таким и должен быть

промежуток между употреблением препарата и занятиями спортом.

Так же, как и в случае современем приема, не существует единого подхода к дозировке. Однако в любом

случае не следует превышать рекомендации производителя, так как в долгосрочной

перспективе это может привести к негативному воздействию на сердечнососудистую

систему.

Кроме того, нельзя смешиватьпредтренировочные комплексы с другими добавками – например, гейнерами или

протеинами. Это может привести к существенному нарушению дозы активных веществ

и оказанию нежелательного эффекта – например, увеличению объема жировых

отложений или повышению артериального давления.