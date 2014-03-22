Спортивное питание - описание товаров

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Keto-XT (BPI) 60 капс
В программеразвития организма при тренировках очень большая роль всегда отводится снижению
количества жировых клеток и оптимизации массы тела человека. Помочь в этом
нелегком деле может препарат Keto-XT от BPI, который представляет собой
уникальный комплекс, обладающий анаболическим и жиросжигающим воздействием.
Главным егодействующим ингредиентом является конъюгированная линолевая кислота, которая
помогает активно связывать жировые клетки и ускоряет процесс их распада в
результате термической реакции.
Необходимыеусловия для такой реакции создают прочие действующие компоненты - такие, как
L-карнитин, представляющий собой идеальное вещество, способствующее повышению
температуры тела за счет аэробных упражнений. Его воздействие дополняют кетоны
малины и зеленый кофе, которые содержат комплекс активных органических веществ,
напрямую проникающих даже в наиболее развитые жировые ткани и способствующих их
окислению.
В результатетело спортсмена достаточно быстро теряет избыточный вес, набранный при
усиленном питании или при временном отказе от диеты в спортивном питании. При
этом сложный состав препарата позволяет активно бороться даже с проблемными
жировыми отложениями и прослойками в мышечной ткани, что дает возможность
сформировать естественный рельеф мускулатуры.
Однако, всоставе BPI Keto-XT есть еще один компонент, который также оказывает
воздействие на тело человека. Им является 7-кето-дегидроэпиандростерон, который
способствует повышению уровня тестостерона в крови. Этот гормон не только
является одним из факторов роста мышц, но также выступает в качестве
необходимого условия для нормального функционирования половой системы у мужчин.
BPI Keto-XT –это отличный вариант для тех, кто желает снизить вес, одновременно поддерживая
и развивая свою мускулатуру, способствуя ее росту и образованию красивого
рельефа.
Xenadrine Xtreme NEW! (Cytogenix) 130 капс
Энергетики – этоважный элемент спортивного питания, который позволяет улучшить использование
организмом собственных внутренних резервов, улучшив степень переработки
питательных веществ, а также придав ему дополнительных сил и выносливости.
Одним из наиболее качественных препаратов группы энергетиков является Cytogenix
Xenadrine Xtreme, который обладает по-настоящему универсальным составом, который
позволяет использовать его как мужчинам, так и женщинам, а также спортсменам
любых возрастов.
В составпрепарата входит большое количество кофеина, содержащегося в основных
компонентах – экстракте гуараны и бобах зеленого кофе. Кроме того, препарат
содержит также небольшое количество чистого обезвоженного кофеина, который
обладает максимальной скоростью воздействия. Такое решение позволяет
значительно повысить выносливость организма, увеличив длительность и
максимальные нагрузки тренировок, что позволяет быстрее сжигать жир и набирать
мышечную массу.
Эффект сжиганияжира усиливается также за счет высокого содержания хлорогенных кислот в зеленом
кофе и наличия йохимбина в формуле Cytogenix Xenadrine Xtreme. Таким образом,
повышение результативности тренировок дополняется мощным термическим эффектом,
воздействующим даже на самые проблемные участки тела. Это позволяет быстро
снизить вес, уменьшить проявления целлюлита и нормализовать содержание
насыщенных жиров в организме, улучшив самочувствие и тонус человека.
Стоит такжезаметить, что в данной биологической добавке содержится большое количество
витаминов и минеральных элементов, которые оказывают существенное влияние на
нормализацию деятельности организма женщин. При этом они достаточно легко
усваиваются, так как выделены из естественного сырья.