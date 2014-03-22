Спортивное питание - описание товаров

Keto-XT (BPI) 60 капс

В программеразвития организма при тренировках очень большая роль всегда отводится снижению

количества жировых клеток и оптимизации массы тела человека. Помочь в этом

нелегком деле может препарат Keto-XT от BPI, который представляет собой

уникальный комплекс, обладающий анаболическим и жиросжигающим воздействием.

Главным егодействующим ингредиентом является конъюгированная линолевая кислота, которая

помогает активно связывать жировые клетки и ускоряет процесс их распада в

результате термической реакции.

Необходимыеусловия для такой реакции создают прочие действующие компоненты - такие, как

L-карнитин, представляющий собой идеальное вещество, способствующее повышению

температуры тела за счет аэробных упражнений. Его воздействие дополняют кетоны

малины и зеленый кофе, которые содержат комплекс активных органических веществ,

напрямую проникающих даже в наиболее развитые жировые ткани и способствующих их

окислению.

В результатетело спортсмена достаточно быстро теряет избыточный вес, набранный при

усиленном питании или при временном отказе от диеты в спортивном питании. При

этом сложный состав препарата позволяет активно бороться даже с проблемными

жировыми отложениями и прослойками в мышечной ткани, что дает возможность

сформировать естественный рельеф мускулатуры.

Однако, всоставе BPI Keto-XT есть еще один компонент, который также оказывает

воздействие на тело человека. Им является 7-кето-дегидроэпиандростерон, который

способствует повышению уровня тестостерона в крови. Этот гормон не только

является одним из факторов роста мышц, но также выступает в качестве

необходимого условия для нормального функционирования половой системы у мужчин.

BPI Keto-XT –это отличный вариант для тех, кто желает снизить вес, одновременно поддерживая

и развивая свою мускулатуру, способствуя ее росту и образованию красивого

рельефа.

Xenadrine Xtreme NEW! (Cytogenix) 130 капс

Энергетики – этоважный элемент спортивного питания, который позволяет улучшить использование

организмом собственных внутренних резервов, улучшив степень переработки

питательных веществ, а также придав ему дополнительных сил и выносливости.

Одним из наиболее качественных препаратов группы энергетиков является Cytogenix

Xenadrine Xtreme, который обладает по-настоящему универсальным составом, который

позволяет использовать его как мужчинам, так и женщинам, а также спортсменам

любых возрастов.

В составпрепарата входит большое количество кофеина, содержащегося в основных

компонентах – экстракте гуараны и бобах зеленого кофе. Кроме того, препарат

содержит также небольшое количество чистого обезвоженного кофеина, который

обладает максимальной скоростью воздействия. Такое решение позволяет

значительно повысить выносливость организма, увеличив длительность и

максимальные нагрузки тренировок, что позволяет быстрее сжигать жир и набирать

мышечную массу.

Эффект сжиганияжира усиливается также за счет высокого содержания хлорогенных кислот в зеленом

кофе и наличия йохимбина в формуле Cytogenix Xenadrine Xtreme. Таким образом,

повышение результативности тренировок дополняется мощным термическим эффектом,

воздействующим даже на самые проблемные участки тела. Это позволяет быстро

снизить вес, уменьшить проявления целлюлита и нормализовать содержание

насыщенных жиров в организме, улучшив самочувствие и тонус человека.

Стоит такжезаметить, что в данной биологической добавке содержится большое количество

витаминов и минеральных элементов, которые оказывают существенное влияние на

нормализацию деятельности организма женщин. При этом они достаточно легко

усваиваются, так как выделены из естественного сырья.