История френологии

В Лондонскоммузее науки хранится целая коллекция керамических черепов, которые были созданы

френологами. Это последователи странного псевдонаучного течения, френологии или

науки об уме, которые верили, что личность человека и его ментальное здоровье

буквально «написаны» на черепе. Френологи судили о мыслительных процессах по

выемкам и буграм на черепной коробке. Эта псевдонаука была дискредитирована 50

лет спустя с начала ее существования. Однако, и по сей день у френологии много

последователей.

«Мускул» Джозефа ГаллаВсе началось в 18в с дебатов между учеными. Одни верили, что мозг – цельный орган, который функционирует,

как единая система. Делить его на части бессмысленно. Установить, за что

отвечает каждая часть – невозможно. Другие были уверены, что мозг на части

очень даже делится, а каждый его раздел отвечает за определенную функцию.

Такого же взгляда на мозг и его строение придерживался австрийский врач Джозеф

Галл. Он-то и положил начало френологии.

По мнениюавстрийца и его последователей мозг – это мускул. Его можно «накачать». О степени

«прокачанности» свидетельствуют многочисленные выпуклости или бугры. А впадины,

наоборот, говорят о том, что определенная ментальная функция у человека

недоразвита. Галл считал, что бугры на черепной коробке появляются, потому что

развитые области мозга давят на костную ткань, деформируя ее.

Зачем американцам френология

Френология была популярна в Европе, но пестовать ее стали американцы. Американская элита

вцепилась в заманчивые идеи. Люди кичились своими черепами и заявляли, что

занимают высокое положение потому, что их мозг развит лучше, а не потому, что

их предки прибыли когда-то на дикий континент и обживали его буквально потом и

кровью. Среднее и низшее сословие, ощупывая черепную коробку, приходило к

заключению, что не все еще потеряно. Надо только поднатужиться, накачивая

мозговую мышцу, и добиться можно всего, чего угодно. Наконец, френология стала

оправданием рабовладельческого строя. Некто Чарльз Колдвел, рабовладелец из

Кентукки, вдохновившийся френологическими идеями, на досуге замерял черепа

своих слуг. Он нашел, что у чернокожих чрезвычайно развиты области, которые

отвечают за «покорность» и«осмотрительность». Чарльз, не долго думая, вынес вердикт, что все чернокожие

нуждаются в хозяине, потому что они крайне несамостоятельны. В отсутствие

твердого руководства рабы просто не смогут придумать, что им делать со своей

жизнью.