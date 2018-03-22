История френологии

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В Лондонскоммузее науки хранится целая коллекция керамических черепов, которые были созданы
френологами. Это последователи странного псевдонаучного течения, френологии или
науки об уме, которые верили, что личность человека и его ментальное здоровье
буквально «написаны» на черепе. Френологи судили о мыслительных процессах по
выемкам и буграм на черепной коробке. Эта псевдонаука была дискредитирована 50
лет спустя с начала ее существования. Однако, и по сей день у френологии много
последователей.
«Мускул» Джозефа ГаллаВсе началось в 18в с дебатов между учеными. Одни верили, что мозг – цельный орган, который функционирует,
как единая система. Делить его на части бессмысленно. Установить, за что
отвечает каждая часть – невозможно. Другие были уверены, что мозг на части
очень даже делится, а каждый его раздел отвечает за определенную функцию.
Такого же взгляда на мозг и его строение придерживался австрийский врач Джозеф
Галл. Он-то и положил начало френологии.
По мнениюавстрийца и его последователей мозг – это мускул. Его можно «накачать». О степени
«прокачанности» свидетельствуют многочисленные выпуклости или бугры. А впадины,
наоборот, говорят о том, что определенная ментальная функция у человека
недоразвита. Галл считал, что бугры на черепной коробке появляются, потому что
развитые области мозга давят на костную ткань, деформируя ее.
Зачем американцам френология
Френология была популярна в Европе, но пестовать ее стали американцы. Американская элита
вцепилась в заманчивые идеи. Люди кичились своими черепами и заявляли, что
занимают высокое положение потому, что их мозг развит лучше, а не потому, что
их предки прибыли когда-то на дикий континент и обживали его буквально потом и
кровью. Среднее и низшее сословие, ощупывая черепную коробку, приходило к
заключению, что не все еще потеряно. Надо только поднатужиться, накачивая
мозговую мышцу, и добиться можно всего, чего угодно. Наконец, френология стала
оправданием рабовладельческого строя. Некто Чарльз Колдвел, рабовладелец из
Кентукки, вдохновившийся френологическими идеями, на досуге замерял черепа
своих слуг. Он нашел, что у чернокожих чрезвычайно развиты области, которые
отвечают за «покорность» и«осмотрительность». Чарльз, не долго думая, вынес вердикт, что все чернокожие
нуждаются в хозяине, потому что они крайне несамостоятельны. В отсутствие
твердого руководства рабы просто не смогут придумать, что им делать со своей
жизнью.