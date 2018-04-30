Принцессы и Дракон

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Наша сказканачинается с дома. Обычного дома. Который был построен в обычном городе на
обычной улице. Жили в том доме... о, кто там только ни жил. На первом этаже
-старушка со своим котом. По соседству - студент с гитарой и кипой пыльных
книг. Этажом выше - профессор с женою. Профессор был строгий, в очках, скучный,
он не любил детей и волшебные сказки. Над профессором жили две принцессы -
Диана и Ильвина.
Стоп. В обычном доме жили принцессы?
Ну и что тут такого? Надо же им где-то жить.
Отчего не в замке? Никто не построил в городе замка.
Принцессы жили с мамой и папой. Старшая Диана учила английский язык, а младшая
- Ильвина - сидела дома и играла или смотрела телевизор. Мама принцесс была
обычной мамой - хлопотала по хозяйству. А папа... папа был тоже обычным папой.
А над принцессами был чердак. На чердаке жил Дракон.Обычный Дракон в обычном
городе. Городские Драконы всегда селятся на чердаках и живут себе тихо-мирно.
Наш Дракон жил очень тихо. Он любил читать книги (он одалживал их у профессора,
пока тот занимался наукой. Просовывал голову на длинной шее в окно библиотеки,
брал понравившуюся книгу, прочитывал и возвращал на место), пить чай, играть в
шахматы. Никто из жильцов дома о нем даже не догадывался. На чердак никто не
заглядывал - старушка была занята своим котом, студент - гитарой, профессор -
наукой, жена - профессором, мама принцесс - хозяйством, папа принцесс -
работой, и только у принцесс, Дианы и Ильвины, было свободное время, которое
они проводили на чердаке, в гостях у Дракона.
Дракон просовывал в окна комнат принцесс головы (у него их было две) и звал:
- Диана,Ильвина, идемте в шахматы играть! Я соскучился. И проголодался. - добавлял он
лукаво.
Диана откладывала учебник английского, Ильвина выключала телевизор, и вместе
они бежали на чердак, захватив с собою шоколадные кексы. Дракон кипятил воду в
чайнике, выпуская из носа струйки пара - чайник нагревался и свистел. Диана
заваривала чай в красивых чашках с незабудками, раскладывала шоколадные кексы,
Ильвина расставляла на доске шахматные фигурки и все время их путала. Дракон
поправлял Ильвину. Они садились на пол, играли, пили чай, ели кексы.
- Как тебя зовут? - спросила однажды у Дракона Ильвина.
- Что это значит? - удивился Дракон.
- Как твое имя? - пояснила Диана.
- Не знаю.
- У тебя нет имени? - воскликнули Диана и Ильвина хором.
- Нет. Это плохо? - опечалился Дракон.
- У нас есть имена. Мама часто называет нас "Две веселые бусинки."
- Можно, я тоже буду зваться Бусинкой? - обрадовался Дракон.
- Ты не похож на бусинку. - покачала головой Ильвина.
- Очень жаль. - Дракон повесил две головы и опечалился еще больше.
- Давай придумаем тебе имя. - Диана захлопала в ладоши.
- Давай, давай! - Ильвина запрыгала на одной ножке от радости.
- Давайте, конечно, это хорошая идея. - согласился Дракон.- Мне всегда нравилось имя Ланселот. - он только
что дочитал книгу о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.
- Нарекаю тебя Ланселотом! - сказала Диана.
- Ланселот - какой хорошее имя. - Ильвина погладила Дракона по головам.
- До свидания, Ланселот. - принцессы помахали Дракону и побежали домой.
- Добрый вечер, две веселые бусинки. - встретила Диану и Ильвину мама. - Где вы были?
- У Ланселота. - ответила Диана.
- Вот как? Что вы там делали? - мама улыбнулась. Она думала, принцессы играли и Ланселота выдумали.
- Играли в шахматы.
- Диана, Ильвина, - папа вышел из кухни, - это вы съели все шоколадные кексы, которые испекла мама к ужину?
- Нет, папа. Я и Ильвина съели всего лишь по одному кексу. Остальные съел Ланселот.
- Ланселот? Что еще за Ланселот? - заворчал папа. - Говорите правду. Нечего валить все на какого-то Ланселота!
- Мы и говорим правду. - возразила Диана.
- Тогда ведите меня к нему. - вспылил папа. - Я хочу посмотреть на этого рыцаря обжору.
- Простите, - в окно кухни просунулись драконьи головы, - Диана и Ильвина сказали правду. Ланселот -
- Вот как. - папа растерялся.- Вы Дракон.
- Мы рады познакомится. - пришла на выручку мама принцесс. - Это вы учите моих бусинок играть в шахматы?
- Мы просто играем. - ответил Ланселот. - Я тоже рад.
- Ах, шахматы. Так это же другое дело. Я люблю шахматы. - обрадовался папа.
- Мы тоже. - подхватили принцессы. - Чай и кексы тоже.
- Так в чем же дело. Я напеку еще. - воскликнула мама. - И на этот раз мы придем к вам, мой дорогой Ланселот. Всей семьей.
- Как здорово! Обязательно приходите. - обрадовался Дракон.
это я. Я Дракон. Это я оставил вас без кексов.
С тех пор не только Диана и Ильвина знают о Ланселоте. Мама печет для него
чуть больше кексов. Папа иногда заглядывает, чтобы сыграть в шахматы. И
все счастливы. Только профессор порой диву дается, куда подевались его
истории о доблестном Ланселоте.