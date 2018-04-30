Принцессы и Дракон

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6 лет назад
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Наша сказканачинается с дома. Обычного дома. Который был построен в обычном городе на

обычной улице. Жили в том доме... о, кто там только ни жил. На первом этаже

-старушка со своим котом. По соседству - студент с гитарой и кипой пыльных

книг. Этажом выше - профессор с женою. Профессор был строгий, в очках, скучный,

он не любил детей и волшебные сказки. Над профессором жили две принцессы -

Диана и Ильвина.

Стоп. В обычном доме жили принцессы?

Ну и что тут такого? Надо же им где-то жить.

Отчего не в замке? Никто не построил в городе замка.

Принцессы жили с мамой и папой. Старшая Диана учила английский язык, а младшая

- Ильвина - сидела дома и играла или смотрела телевизор. Мама принцесс была

обычной мамой - хлопотала по хозяйству. А папа... папа был тоже обычным папой.

А над принцессами был чердак. На чердаке жил Дракон.Обычный Дракон в обычном

городе. Городские Драконы всегда селятся на чердаках и живут себе тихо-мирно.

Наш Дракон жил очень тихо. Он любил читать книги (он одалживал их у профессора,

пока тот занимался наукой. Просовывал голову на длинной шее в окно библиотеки,

брал понравившуюся книгу, прочитывал и возвращал на место), пить чай, играть в

шахматы. Никто из жильцов дома о нем даже не догадывался. На чердак никто не

заглядывал - старушка была занята своим котом, студент - гитарой, профессор -

наукой, жена - профессором, мама принцесс - хозяйством, папа принцесс -

работой, и только у принцесс, Дианы и Ильвины, было свободное время, которое

они проводили на чердаке, в гостях у Дракона.

Дракон просовывал в окна комнат принцесс головы (у него их было две) и звал:

- Диана,Ильвина, идемте в шахматы играть! Я соскучился. И проголодался. - добавлял он

лукаво.

Диана откладывала учебник английского, Ильвина выключала телевизор, и вместе

они бежали на чердак, захватив с собою шоколадные кексы. Дракон кипятил воду в

чайнике, выпуская из носа струйки пара - чайник нагревался и свистел. Диана

заваривала чай в красивых чашках с незабудками, раскладывала шоколадные кексы,

Ильвина расставляла на доске шахматные фигурки и все время их путала. Дракон

поправлял Ильвину. Они садились на пол, играли, пили чай, ели кексы.

  • Как тебя зовут? - спросила однажды у Дракона Ильвина.
  • Что это значит? - удивился Дракон.
  • Как твое имя? - пояснила Диана.
  • Не знаю.
  • У тебя нет имени? - воскликнули Диана и Ильвина хором.
  • Нет. Это плохо? - опечалился Дракон.
  • У нас есть имена. Мама часто называет нас "Две веселые бусинки."
  • Можно, я тоже буду зваться Бусинкой? - обрадовался Дракон.
  • Ты не похож на бусинку. - покачала головой Ильвина.
  • Очень жаль. - Дракон повесил две головы и опечалился еще больше.
  • Давай придумаем тебе имя. - Диана захлопала в ладоши.
  • Давай, давай! - Ильвина запрыгала на одной ножке от радости.
  • Давайте, конечно, это хорошая идея. - согласился Дракон.- Мне всегда нравилось имя Ланселот. - он только

    что дочитал книгу о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

  • Нарекаю тебя Ланселотом! - сказала Диана.
  • Ланселот - какой хорошее имя. - Ильвина погладила Дракона по головам.
  • До свидания, Ланселот. - принцессы помахали Дракону и побежали домой.
  • Добрый вечер, две веселые бусинки. - встретила Диану и Ильвину мама. - Где вы были?
  • У Ланселота. - ответила Диана.
  • Вот как? Что вы там делали? - мама улыбнулась. Она думала, принцессы играли и Ланселота выдумали.
  • Играли в шахматы.
  • Диана, Ильвина, - папа вышел из кухни, - это вы съели все шоколадные кексы, которые испекла мама к ужину?
  • Нет, папа. Я и Ильвина съели всего лишь по одному кексу. Остальные съел Ланселот.
  • Ланселот? Что еще за Ланселот? - заворчал папа. - Говорите правду. Нечего валить все на какого-то Ланселота!
  • Мы и говорим правду. - возразила Диана.
  • Тогда ведите меня к нему. - вспылил папа. - Я хочу посмотреть на этого рыцаря обжору.
  • Простите, - в окно кухни просунулись драконьи головы, - Диана и Ильвина сказали правду. Ланселот -

    • это я. Я Дракон. Это я оставил вас без кексов.

  • Вот как. - папа растерялся.- Вы Дракон.
  • Мы рады познакомится. - пришла на выручку мама принцесс. - Это вы учите моих бусинок играть в шахматы?
  • Мы просто играем. - ответил Ланселот. - Я тоже рад.
  • Ах, шахматы. Так это же другое дело. Я люблю шахматы. - обрадовался папа.
  • Мы тоже. - подхватили принцессы. - Чай и кексы тоже.
  • Так в чем же дело. Я напеку еще. - воскликнула мама. - И на этот раз мы придем к вам, мой дорогой Ланселот. Всей семьей.
  • Как здорово! Обязательно приходите. - обрадовался Дракон.

    • С тех пор не только Диана и Ильвина знают о Ланселоте. Мама печет для него

    чуть больше кексов. Папа иногда заглядывает, чтобы сыграть в шахматы. И

    все счастливы. Только профессор порой диву дается, куда подевались его

    истории о доблестном Ланселоте.

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