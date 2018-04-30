Принцессы и Дракон

Наша сказканачинается с дома. Обычного дома. Который был построен в обычном городе на

обычной улице. Жили в том доме... о, кто там только ни жил. На первом этаже

-старушка со своим котом. По соседству - студент с гитарой и кипой пыльных

книг. Этажом выше - профессор с женою. Профессор был строгий, в очках, скучный,

он не любил детей и волшебные сказки. Над профессором жили две принцессы -

Диана и Ильвина.

Стоп. В обычном доме жили принцессы?

Ну и что тут такого? Надо же им где-то жить.

Отчего не в замке? Никто не построил в городе замка.

Принцессы жили с мамой и папой. Старшая Диана учила английский язык, а младшая

- Ильвина - сидела дома и играла или смотрела телевизор. Мама принцесс была

обычной мамой - хлопотала по хозяйству. А папа... папа был тоже обычным папой.

А над принцессами был чердак. На чердаке жил Дракон.Обычный Дракон в обычном

городе. Городские Драконы всегда селятся на чердаках и живут себе тихо-мирно.

Наш Дракон жил очень тихо. Он любил читать книги (он одалживал их у профессора,

пока тот занимался наукой. Просовывал голову на длинной шее в окно библиотеки,

брал понравившуюся книгу, прочитывал и возвращал на место), пить чай, играть в

шахматы. Никто из жильцов дома о нем даже не догадывался. На чердак никто не

заглядывал - старушка была занята своим котом, студент - гитарой, профессор -

наукой, жена - профессором, мама принцесс - хозяйством, папа принцесс -

работой, и только у принцесс, Дианы и Ильвины, было свободное время, которое

они проводили на чердаке, в гостях у Дракона.

Дракон просовывал в окна комнат принцесс головы (у него их было две) и звал:

- Диана,Ильвина, идемте в шахматы играть! Я соскучился. И проголодался. - добавлял он

лукаво.

Диана откладывала учебник английского, Ильвина выключала телевизор, и вместе

они бежали на чердак, захватив с собою шоколадные кексы. Дракон кипятил воду в

чайнике, выпуская из носа струйки пара - чайник нагревался и свистел. Диана

заваривала чай в красивых чашках с незабудками, раскладывала шоколадные кексы,

Ильвина расставляла на доске шахматные фигурки и все время их путала. Дракон

поправлял Ильвину. Они садились на пол, играли, пили чай, ели кексы.