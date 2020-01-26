Как перевозить костюмы и платья в деловой поездке

В информационной статье предлагается решение вечного вопроса командируемого для работы в другую местность специалиста относительно способа безопасного перемещения на дальние расстояния своей одежды. Предварительно рассмотрены достоинства и недостатки различных емкостей для перевозки ограниченного гардероба командированного, и обоснован выбор беспроигрышного варианта, чтобы выглядеть безупречно.