Как перевозить костюмы и платья в деловой поездке

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4 года назад
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В информационной статье предлагается решение вечного вопроса командируемого для работы в другую местность специалиста относительно способа безопасного перемещения на дальние расстояния своей одежды. Предварительно рассмотрены достоинства и недостатки различных емкостей для перевозки ограниченного гардероба командированного, и обоснован выбор беспроигрышного варианта, чтобы выглядеть безупречно. 

Копирайтер-Портфолио-КАК ПЕРЕВОЗИТЬ КОСТЮМЫ И ПЛАТЬЯ.docx
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