Чем рерайтинг отличается от копирайтинга?

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В информационной статье рассматривается дифференциация подходов к созданию текстов, о которой не должны забывать, прежде всего, те, кто пытается творить и зарабатывать в интернете. Показаны преимущества и недостатки работы, характерной для копирайтинга. Приведены различия между глубоким и поверхностным рерайтингом.