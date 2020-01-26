Чем рерайтинг отличается от копирайтинга?

Добавлена
4 года назад
145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В информационной статье рассматривается дифференциация подходов к созданию текстов, о которой не должны забывать, прежде всего, те, кто пытается творить и зарабатывать в интернете. Показаны преимущества и недостатки работы, характерной для копирайтинга. Приведены различия между глубоким и поверхностным рерайтингом.

Копирайтинг-Портфолио-Чем рерайтинг отличается от копирайтинга.docx
17 КБ