Дом для креветок Crystal Red

В информационной статье приведены советы начинающему аквариумисту, решившему заняться разведением креветок "красных Кристаллов" в условиях квартиры, дома или офиса. Даны рекомендации по объему креветкария - аквариума для креветок, оптимальные свойства воды, грунта и флоры креветочного дома. Все подсказки опираются на утверждения опытных специалистов-креветководов.