Как подготовить автомобиль к зимнему хранению?

http://russiafaq.ru/spravochnik/Avto_moto/Kak_pravilno_podgotovit_avtomobil_k_zimnemu_hraneniyu.html

Перед длительной стоянкой необходимо, чтобы была проведена полная диагностика авто, с целью выявления и устранения неисправностей. При обнаружении, каких либо недостатков – устраняйте их сразу, не откладывая на будущий сезон. Перед тем, как поставить машину на зимнее хранение, нужно помыть и хорошенько просушить кузов автомобиля, и провести тщательную чистку салона. Это поможет избежать возможного возникновения коррозии и ржавчины, в местах сколов краски и царапин. А хорошенько почищенный и просушенный салон автомобиля, не встретит затхлым запахом, после долгой стоянки