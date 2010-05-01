Сам себе хозяин, или как заработать в деревне?

http://russiafaq.ru/spravochnik/Derevnja_selo/Sam_sebe_hozyain_ili_kak_i_na_chem__zarabotat_v_derevne.html?

Жизнь в российской глубинке не блещет привычными для любого горожанина, увеселительными заведениями, большими торговыми центрами, кинотеатрами, музеями и прочими благами большого города. Так что, большого списка развлечений и возможностей хорошо и интересно проводить свободное время – жизнь в небольшой деревне не предоставляет. К сожалению, помимо отсутствия развлечений, сельский житель также практически лишен возможности нормального трудоустройства и соответственно заработка. Однако находчивые и предприимчивые люди, были, есть и будут всегда. Потому те, кто желает нормально жить и зарабатывать, неплохо справляются с любыми трудностями, хоть в городе, хоть на селе. Имея твердое желание работать, светлую голову и крепкие руки, очень многие жители деревень выбирают свои способы заработка и вполне успешно внедряют их в жизнь.