Как правильно собрать дождевую воду для хозяйствен

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9 лет назад
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Вода - важная составляющая и в человеческой жизнедеятельности, и в питании растений. Если централизованный водопровод отсутствует, а подземные воды находятся на большой глубине, некоторые граждане решают проблему привозной водой. Кто-то задумывается об использовании дождевой воды.

ак правильно собрать дождевую воду для хозяйственных нужд.doc
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