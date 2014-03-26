Как правильно выбрать спортивную обувь

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Наконец-то весна «вступила» в свои права и не за горами долгожданное лето – пора летних
видов спорта и туристических походов. А одно из главных условий для достижения
результатов в порте и комфортности похода что? Обувь! Это правило, наверняка
знают все опытные спортсмены и туристы. Но даже из них немногие знают значение
биомеханических процессов, которые протекают в организме человека при нагрузке
на ноги: ходьбе, беге, статических упражнениях. Конечно, многие возразят, что
до сих пор прекрасно жили и без этих знаний, но, думается, с этими знаниями они
будут жить еще лучше, добиваться больших результатов в спорте, большего
удовольствия от туристических походов и просто расширят свой кругозор.