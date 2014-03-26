Как правильно выбрать спортивную обувь

Наконец-то весна «вступила» в свои права и не за горами долгожданное лето – пора летних

видов спорта и туристических походов. А одно из главных условий для достижения

результатов в порте и комфортности похода что? Обувь! Это правило, наверняка

знают все опытные спортсмены и туристы. Но даже из них немногие знают значение

биомеханических процессов, которые протекают в организме человека при нагрузке

на ноги: ходьбе, беге, статических упражнениях. Конечно, многие возразят, что

до сих пор прекрасно жили и без этих знаний, но, думается, с этими знаниями они

будут жить еще лучше, добиваться больших результатов в спорте, большего

удовольствия от туристических походов и просто расширят свой кругозор.