Продвижение сайта

Добавлена
10 лет назад
146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Правильнаяструктурная разметка сайта – HTML-верстка,влияющая на  продвижение ресурса врейтинге поисковых машин, является одним из основных этапов подготовки сайта к

оптимизации. Однако, грамотное наполнение ресурса контентом – не единственное

условие индексации сайта поисковиками. Обязательная проверка соответствия технических

характеристик и настроек интернет-площадки критериям индексации поисковыми

роботами, должна предшествовать покупке ссылок.

Продвижение сайта.docx
26 КБ