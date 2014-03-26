Продвижение сайта

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Правильнаяструктурная разметка сайта – HTML-верстка,влияющая на продвижение ресурса врейтинге поисковых машин, является одним из основных этапов подготовки сайта к
оптимизации. Однако, грамотное наполнение ресурса контентом – не единственное
условие индексации сайта поисковиками. Обязательная проверка соответствия технических
характеристик и настроек интернет-площадки критериям индексации поисковыми
роботами, должна предшествовать покупке ссылок.