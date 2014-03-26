Продвижение сайта

Правильнаяструктурная разметка сайта – HTML-верстка,влияющая на продвижение ресурса врейтинге поисковых машин, является одним из основных этапов подготовки сайта к

оптимизации. Однако, грамотное наполнение ресурса контентом – не единственное

условие индексации сайта поисковиками. Обязательная проверка соответствия технических

характеристик и настроек интернет-площадки критериям индексации поисковыми

роботами, должна предшествовать покупке ссылок.