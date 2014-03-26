Цели создания сайта

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10 лет назад
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В настоящее время для любой компании иметь свой сайт в интернете является как бы

вопросом престижа, и в действительности - присутствие компании во всемирной

паутине открывает перед фирмой практически безграничные возможности для

определения собственной эффективной маркетинговой стратегии. В этом материале

сделана попытка обозначить основные цели, достигать которые компаниям необходимо,

заявляя о себе в глобальной сети.

Цели создания сайта.docx
30 КБ