Цели создания сайта

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В настоящее время для любой компании иметь свой сайт в интернете является как бы
вопросом престижа, и в действительности - присутствие компании во всемирной
паутине открывает перед фирмой практически безграничные возможности для
определения собственной эффективной маркетинговой стратегии. В этом материале
сделана попытка обозначить основные цели, достигать которые компаниям необходимо,
заявляя о себе в глобальной сети.