Цели создания сайта

В настоящее время для любой компании иметь свой сайт в интернете является как бы

вопросом престижа, и в действительности - присутствие компании во всемирной

паутине открывает перед фирмой практически безграничные возможности для

определения собственной эффективной маркетинговой стратегии. В этом материале

сделана попытка обозначить основные цели, достигать которые компаниям необходимо,

заявляя о себе в глобальной сети.