Бентота - самый романтичный курорт Шри-Ланки

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Толькопредставьте себе: тихо шепчущее свою вечную мелодию спокойное море, по которому
луна расстелила серебряную дорожку до самого края горизонта, раскинутые над
кромкой берега широкие лапы пальм, искрящийся в лунном свете песок. И посреди
всего этого великолепия накрытый на двоих столик с самыми изысканными блюдами,
горящие свечи, и еле слышная душевная музыка. Представили? А теперь спросите
себя, почему все это лишь в вашем воображении? Не знаете? Я подскажу – потому
что вы до сих пор не были на курорте Бентота.
Этотодин из самых известных курортов Шри-Ланки, со времени своего открытия
снискал известность самого романтичногокурорта юго-востока Индостана. Впрочем, вполне заслуженно. Отдых здесь именно
подходящий для влюбленных, молодоженов или семейных пар, ищущих уединения. В
Бентоте можно встретить людей из самых разных уголков земли.