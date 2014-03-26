Бентота - самый романтичный курорт Шри-Ланки

Толькопредставьте себе: тихо шепчущее свою вечную мелодию спокойное море, по которому

луна расстелила серебряную дорожку до самого края горизонта, раскинутые над

кромкой берега широкие лапы пальм, искрящийся в лунном свете песок. И посреди

всего этого великолепия накрытый на двоих столик с самыми изысканными блюдами,

горящие свечи, и еле слышная душевная музыка. Представили? А теперь спросите

себя, почему все это лишь в вашем воображении? Не знаете? Я подскажу – потому

что вы до сих пор не были на курорте Бентота.

Этотодин из самых известных курортов Шри-Ланки, со времени своего открытия

снискал известность самого романтичногокурорта юго-востока Индостана. Впрочем, вполне заслуженно. Отдых здесь именно

подходящий для влюбленных, молодоженов или семейных пар, ищущих уединения. В

Бентоте можно встретить людей из самых разных уголков земли.