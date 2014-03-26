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В Норвегии –стране фьордов и ледников, ледяных гор и сказочных лесов, страшных троллей и
добрых гномов, недостатка в туристах не было никогда. Оно и не удивительно, разного
рода достопримечательностей здесь столько, что сами норвежцы, наверное, не успевают
изучить их все за свою жизнь. Чего уж говорить о гостях страны, которые
приезжаю сюда максимум на неделю-две.
Нарвик.docx
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