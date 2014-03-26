В Норвегии –стране фьордов и ледников, ледяных гор и сказочных лесов, страшных троллей и

добрых гномов, недостатка в туристах не было никогда. Оно и не удивительно, разного

рода достопримечательностей здесь столько, что сами норвежцы, наверное, не успевают

изучить их все за свою жизнь. Чего уж говорить о гостях страны, которые

приезжаю сюда максимум на неделю-две.