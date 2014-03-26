Москитные сетки на пластиковые окна

Одиниз видов продукции, которую предлагает компания МастерГрад – это москитные

сетки – небольшие практические и эстетические дополнения к современным

пластиковым окнам. С их помощью вы надежно защитите свой дом от проникновения

через окно нежелательных «посетителей» – комаров, мух, и прочих насекомых,

предотвратите попадание в квартиру тополиного пуха и капель не особо сильного

дождя. Кроме этого, ваших домашних любимцевот неожиданных падений тоже спасетмоскитная сетка. Купить продукцию компании МастерГрад вы можете, написав нам

письмо, или позвонив по телефону указанному на сайте.