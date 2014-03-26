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Сколько раз неделю вы посещаете магазины? Обращалили вы когда-нибудь внимание, сколько разных пакетов, пакетиков и больших
полиэтиленовых мешков вы приобретаете за день? За неделю? За месяц? Попробуйте,
подсчитайте. Думаю, что вы удивитесь. А ведь, между прочим, стоимость всех этих
кулечков, пакетов, упаковок чаще всего изначально заложена в цену самого
товара. А сколько таких пакетов продается каждый день по всей стране? Прикиньте
примерно эти цифры, и вы поймете, что производство полиэтиленовых пакетов – это
самая настоящая «золотая жила».