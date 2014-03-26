Сколько раз неделю вы посещаете магазины? Обращалили вы когда-нибудь внимание, сколько разных пакетов, пакетиков и больших

полиэтиленовых мешков вы приобретаете за день? За неделю? За месяц? Попробуйте,

подсчитайте. Думаю, что вы удивитесь. А ведь, между прочим, стоимость всех этих

кулечков, пакетов, упаковок чаще всего изначально заложена в цену самого

товара. А сколько таких пакетов продается каждый день по всей стране? Прикиньте

примерно эти цифры, и вы поймете, что производство полиэтиленовых пакетов – это

самая настоящая «золотая жила».