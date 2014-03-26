ООО или ИП что лучше?

Это основной вопрос, который задают себе начинающиепредприниматели, собирающиеся открыть свое дело. Слово «лучше» в данном

контексте скрывает под собой «выгоднее», «проще», «надежнее». Причем, чаще

всего именно в таком порядке расставленных приоритетов. Чтобы ответить на этот

вопрос нужно в полной мере представлять себе, все положительные и негативные стороны той илииной формы предпринимательской деятельности.