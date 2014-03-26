ООО или ИП что лучше?

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Это основной вопрос, который задают себе начинающиепредприниматели, собирающиеся открыть свое дело. Слово «лучше» в данном
контексте скрывает под собой «выгоднее», «проще», «надежнее». Причем, чаще
всего именно в таком порядке расставленных приоритетов. Чтобы ответить на этот
вопрос нужно в полной мере представлять себе, все положительные и негативные стороны той илииной формы предпринимательской деятельности.