ООО или ИП что лучше?

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10 лет назад
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Это основной вопрос, который задают себе начинающиепредприниматели, собирающиеся открыть свое дело. Слово «лучше» в данном

контексте скрывает под собой «выгоднее», «проще», «надежнее». Причем, чаще

всего именно в таком порядке расставленных приоритетов. Чтобы ответить на этот

вопрос нужно в полной мере представлять себе, все  положительные и негативные стороны той илииной формы   предпринимательской деятельности.

ооо или ип что лучше.docx
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