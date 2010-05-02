Как приучить ребенка ходить в детский сад?

http://russiafaq.ru/spravochnik/Deti_vospitanie/Kak_priuchit_rebenka_s_radostyu_hodit_v_detskiy_sad.html

В один прекрасный момент, в жизни ребенка и его родителей наступает день, когда ребенок начинает ходить в ясли или детский сад. Казалось бы, что ничего страшного в этом нет. Однако с позиции маленького человечка – вашего ребенка, в подавляющем большинстве случаев все оказывается совсем наоборот.

Отдавая ребенка в детский сад, мамы и папы зачастую ожидают, что общение со сверстниками, большое количество новых игрушек и профессиональный подход воспитателей, сразу же увлекут ребенка, отвлекая от разлуки с родителями. В этом кроется главное разочарование, как родителей, так и самих детей. Ведь если, придя первый раз в детский сад и спокойно оставшись в группе – ребенок просто увлекся и забылся, то вовсе не обязательно, что на следующий день все будет так же безоблачно и спокойно. Обычно в последующие дни, очень сложно, а иногда и вовсе невозможно уговорить ребенка, остаться в саду.