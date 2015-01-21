Как сохранить зрение, работая за компьютером?

Добавлена
9 лет назад
119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Как сохранить зрение, сидя за компьютером? Ни длякого не секрет, что работа за компьютером приносит, в основном, вред

организму.  Страдают многие органы тела:начиная от поясницы и заканчивая глазами. И если поясницу можно размять хорошим

массажем, то зрение уже так просто не вернуть. Поэтому при работе за

компьютером необходимо соблюдать особые правила и придерживаться определенных

действий, которые помогут сохранить отличное зрение.

как сохранить зрение.docx
15 КБ