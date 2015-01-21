Как сохранить зрение, работая за компьютером?

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Как сохранить зрение, сидя за компьютером? Ни длякого не секрет, что работа за компьютером приносит, в основном, вред
организму. Страдают многие органы тела:начиная от поясницы и заканчивая глазами. И если поясницу можно размять хорошим
массажем, то зрение уже так просто не вернуть. Поэтому при работе за
компьютером необходимо соблюдать особые правила и придерживаться определенных
действий, которые помогут сохранить отличное зрение.