Как сохранить зрение, работая за компьютером?

Как сохранить зрение, сидя за компьютером? Ни длякого не секрет, что работа за компьютером приносит, в основном, вред

организму. Страдают многие органы тела:начиная от поясницы и заканчивая глазами. И если поясницу можно размять хорошим

массажем, то зрение уже так просто не вернуть. Поэтому при работе за

компьютером необходимо соблюдать особые правила и придерживаться определенных

действий, которые помогут сохранить отличное зрение.