Первые признаки беременности

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9 лет назад
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Многие девушки могут с уверенностью заявить, что почувствовали наступлениебеременности задолго до появления первых признаков. Интуиция в таком случае и

правда у некоторых работает очень хорошо. Но что делать тем, кто в этом

сомневается? И какими вообще бывают первые признаки беременности?

признаки беременности.docx
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