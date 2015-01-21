Многие девушки могут с уверенностью заявить, что почувствовали наступлениебеременности задолго до появления первых признаков. Интуиция в таком случае и

правда у некоторых работает очень хорошо. Но что делать тем, кто в этом

сомневается? И какими вообще бывают первые признаки беременности?