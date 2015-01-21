Весенняя свадьба: быть или не быть?

Весенняя свадьба – символичноесобытие в жизни двух влюбленных. Ведь весна – это пробуждение природы от

долгого сна и рождение новой жизни. У многих людей в эту пору проходит

затянувшаяся зимняя депрессия: весенняя атмосфера предвкушает перемены и

улучшает настроение