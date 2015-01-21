Весенняя свадьба: быть или не быть?

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9 лет назад
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Весенняя свадьба – символичноесобытие в жизни двух влюбленных. Ведь весна – это пробуждение природы от

долгого сна и рождение новой жизни. У многих людей в эту пору проходит

затянувшаяся зимняя депрессия: весенняя атмосфера предвкушает перемены и

улучшает настроение

свадьба весной.docx
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