Как выбрать педиатра: учитываем опыт, квалификацию

В статье рассказываю о том, как выбрать педиатра для ребенка. Рассказываю собственную историю поиска хорошего врача и делюсь рекомендациями, на что следует обратить внимание, чтобы сразу определить истинную квалификацию доктора.

Статья опубликована в личной колонке на сайте: http://www.uaua.info/grudnichok/zdorovye-baby/news-43126-kak-vyibrat-pediatra-na-chto-obraschaem-vnimanie-chtobyi-ne-oshibitsya/