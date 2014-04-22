Как выбрать подходящий минитрактор?

В настоящее время большую популярность средитехники, используемой для всевозможных работ в сельском хозяйстве, приобрел

минитрактор. Но не только в этой области он нашел широкое применение. Благодаря

скромным габаритам и высоким показателям маневренности мини трактора используют и городские службы коммунальногохозяйства.