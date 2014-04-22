Основные различия между культиваторами и мотоблока

Каждый фермер, приобретая оборудование, задает себевопрос: что выбрать – мотоблок или культиватор. Оба этих оборудования относятся

к одному типу, однако имеют значительные отличия в конструкции и свои

особенности, которые позволяют, во-первых, упростить их использование, а

во-вторых, выбор.