Основные различия между культиваторами и мотоблока

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10 лет назад
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Каждый фермер, приобретая оборудование, задает себевопрос: что выбрать – мотоблок или культиватор. Оба этих оборудования относятся

к одному типу, однако имеют значительные отличия в конструкции и свои

особенности, которые позволяют, во-первых, упростить их использование, а

во-вторых, выбор.

2 Культиваторы и минитракторы.docx
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