Основные различия между культиваторами и мотоблока

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Каждый фермер, приобретая оборудование, задает себевопрос: что выбрать – мотоблок или культиватор. Оба этих оборудования относятся
к одному типу, однако имеют значительные отличия в конструкции и свои
особенности, которые позволяют, во-первых, упростить их использование, а
во-вторых, выбор.