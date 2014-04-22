Минитрактор «Беларусь-132Н», его характеристики, п

Лучшими помощниками в выполнении всевозможных работ на земельных угодьяхявляются минитракторы «Беларусь». Наибольшим вниманием и спросом удостоен минитрактор«Беларусь-132Н». САЗ на мировом рынке является поставщиком белорусского минитрактора продажа которого с каждым годом набирает все большиеобороты.