Ремонт и обслуживание газонокосилок

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10 лет назад
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Дляформирования и поддержания в идеальном порядке партерных и луговых газонов от

вас потребуется частое использование газонокосилки. А приобретая ее, вам потребуется

постоянно следить за ее работоспособностью. Принеисправности газонокосилки необходимо в кратчайшие сроки обратиться в

сервисный центр. Но бывают случаи, когда ремонтгазонокосилок можно осуществить и самим. Часто поломки возникают по винесамого владельца агрегата, который не соблюдал необходимые правила

эксплуатации.

4 Газонокосилка.docx
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