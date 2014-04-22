Ремонт и обслуживание газонокосилок

Дляформирования и поддержания в идеальном порядке партерных и луговых газонов от

вас потребуется частое использование газонокосилки. А приобретая ее, вам потребуется

постоянно следить за ее работоспособностью. Принеисправности газонокосилки необходимо в кратчайшие сроки обратиться в

сервисный центр. Но бывают случаи, когда ремонтгазонокосилок можно осуществить и самим. Часто поломки возникают по винесамого владельца агрегата, который не соблюдал необходимые правила

эксплуатации.