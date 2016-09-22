Как вырастить красивую бороду

Существует мнение, что один из признаков ухоженного мужчины ― гладко выбритое лицо. Но с этими утверждением можно смело поспорить, ведь красивая борода не придает неряшливости, а совсем наоборот ― становится настоящим украшением своего обладателя, олицетворяя его мужскую природу.