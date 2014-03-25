Как защитить свой сад от домашних животных

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Статья написана по ТЗ для блога садоводов. Она может быть интересна дачникам и садоводам, имеющим домашних животных .
В ней даются рекомендации, какими способами и методами можно защитить сад от шалостей любимых питомцев - собак и кошек.
Оформлена в стиле статьи-рекомендации, использовалось прямое вхождение ключей согласно ТЗ, для лучшего зрительного восприятия текста применялись маркировочные списки, подзаголовки, жирный шрифт, картинки.