Как защитить свой сад от домашних животных

Статья написана по ТЗ для блога садоводов. Она может быть интересна дачникам и садоводам, имеющим домашних животных .

В ней даются рекомендации, какими способами и методами можно защитить сад от шалостей любимых питомцев - собак и кошек.

Оформлена в стиле статьи-рекомендации, использовалось прямое вхождение ключей согласно ТЗ, для лучшего зрительного восприятия текста применялись маркировочные списки, подзаголовки, жирный шрифт, картинки.