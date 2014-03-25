Первый раз в первый класс

Статья написана согласно ТЗ о готовности детей к школе.

Она будет полезна для молодых родителей, у которых дети-дошкольники.

Речь в ней идет о том, какими знаниями, умениями, навыками должен обладать ребенок при поступлении в школу. Приводятся разные мнения о необходимости учить детей читать и писать до школы. Делается акцент на навыки, необходимые будущему школьнику при выходе в «самостоятельную» жизнь, в которой не всегда рядом будут родители или взрослые.

Статья обзорная, в ней использовались рекомендации педагогов, психологов, статьи с форумов и конференций, другие публикации в интернете.

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