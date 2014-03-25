Почему дети становятся жестокими

Статья о причинах детской жестокости. Написана для родителей –

читателей интернет - журнала.

В ней рассказывается о том, что лежит в основе возникновения агрессии и жестокости у детей, приводятся мнения ученых о том, какие могут быть предпосылки для этого. Рассказывается о первых признаках появления агрессии у детей младшего возраста . Особый акцент в статье делается на подростковую жестокость, причины ее возникновения и способы решения этой проблемы.

Жанр статьи: статья-проблема. Для анализа и написания статьи использовались материалы конференций педагогов и учителей, научные статьи по теме, материалы форумов, личный опыт, как педагога.

Статья исполнена таким образом, чтобы читателю было удобно читать: выделены подзаголовки, абзацы, используются маркировочные списки, для акцентирования внимания к важным моментам используется крупный жирный шрифт.

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