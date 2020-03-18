Какие продукты помогут похудеть

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4 года назад
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Калории из пищи — источник энергии для организма, как бензин для машины.  Но если их потреблять и не тратить, вес неизбежно вырастет. Управлять весом можно, употребляя определённую пищу.

В статье описаны виды продуктов, малокалорийных и ускоряющих обмен веществ.

Приведённый перечень является удобным подспорьем худеющим.

Какие продукты помогут похудеть.docx
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