Какие продукты помогут похудеть

Калории из пищи — источник энергии для организма, как бензин для машины. Но если их потреблять и не тратить, вес неизбежно вырастет. Управлять весом можно, употребляя определённую пищу.

В статье описаны виды продуктов, малокалорийных и ускоряющих обмен веществ.

Приведённый перечень является удобным подспорьем худеющим.