Какие продукты помогут похудеть

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Калории из пищи — источник энергии для организма, как бензин для машины. Но если их потреблять и не тратить, вес неизбежно вырастет. Управлять весом можно, употребляя определённую пищу.
В статье описаны виды продуктов, малокалорийных и ускоряющих обмен веществ.
Приведённый перечень является удобным подспорьем худеющим.