Любовь и испытание бытом

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4 года назад
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Тема эта не нова. Почему же сотни советов, данных молодым, неспасают их любовные лодки от гибели в бурном житейском море?Различие бытовых привычек становится для пары настоящимиспытанием.Каковы ошибки начинающих семейную жизнь? Разбор ошибок производится в  виде беседы с читателем.

В конце статьи автор даёт 5 советов, как напутствие молодым парам.

Любовь и испытание бытом.docx
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