Любовь и испытание бытом

Тема эта не нова. Почему же сотни советов, данных молодым, неспасают их любовные лодки от гибели в бурном житейском море?Различие бытовых привычек становится для пары настоящимиспытанием.Каковы ошибки начинающих семейную жизнь? Разбор ошибок производится в виде беседы с читателем.

В конце статьи автор даёт 5 советов, как напутствие молодым парам.