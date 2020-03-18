Фруктоза угрожает здоровью человека?

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Всегодняшней реалии диабет второго типа уверенно завоёвывает первенство среди
других болезней человека. Начинается коварная болезнь незаметно. Появляется синдром,называемый метаболическим, предтеча диабета. Что происходит в организме? Сигнал
инсулина, фермента поджелудочной железы, не доходит до её клеток. Если не
ограничить потребление сахара (глюкозы), нарушение углеводного обмена
усиливается и переходит в диабет.
Рассуждения о пользе и вреде фруктозы.
Уникальность рерайта 100%.
Фруктоза.docx
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