Фруктоза угрожает здоровью человека?

Добавлена
4 года назад
95 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всегодняшней реалии диабет второго типа уверенно завоёвывает первенство среди

других болезней человека. Начинается коварная болезнь незаметно. Появляется синдром,называемый метаболическим, предтеча диабета. Что происходит в организме? Сигнал

инсулина, фермента поджелудочной железы, не доходит до её клеток. Если не

ограничить потребление сахара (глюкозы), нарушение углеводного обмена

усиливается и переходит в диабет.

Рассуждения о пользе и вреде фруктозы.

Уникальность рерайта 100%.

Фруктоза.docx
15 КБ