Фруктоза угрожает здоровью человека?

Всегодняшней реалии диабет второго типа уверенно завоёвывает первенство среди

других болезней человека. Начинается коварная болезнь незаметно. Появляется синдром,называемый метаболическим, предтеча диабета. Что происходит в организме? Сигнал

инсулина, фермента поджелудочной железы, не доходит до её клеток. Если не

ограничить потребление сахара (глюкозы), нарушение углеводного обмена

усиливается и переходит в диабет.

Рассуждения о пользе и вреде фруктозы.

Уникальность рерайта 100%.