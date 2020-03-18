Если хочешь быть здоров — будь!

У моей сестры заболели коленки. Проблема, известная многим.После многочисленных скитаний по врачам нашей районной поликлиники,мы пришли к грустному выводу: спасение утопающего — дело самого утопающего.

Статья написана, как история из повседневной жизни, для простого читателя.Рассуждения о состоянии российской медицины и как самому бороться за своё здоровье.