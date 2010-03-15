Более ста лет существует бренд Swarovski, более ста лет конкуренты тщетно пытаются разгадать формулу кристаллов, секрет которой хранится за семью печатями… Сегодня не существует женщины, которая никогда бы не слышала о Сваровски, не мечтала иметь в своей шкатулке украшение этой торговой марки. Хрустальные фигурки и картины Сваровски украшают лучшие дома, подчеркивая статус хозяев.

А ведь начиналось все достаточно прозаично – Даниель Сваровски, музыкальная карьера которого не сложилась, решил продолжить семейное дело – огранку камней. Даниель был блестяще образованным молодым человеком, он интересовался наукой, особенно недавним открытием Эдисона - электричеством. Практичный Даниель сразу сообразил, что с его помощью он сможет поставить дело на поток. Долгое время он изучал способы огранки, спроектировал и построил машину, которая обрабатывала камни с ювелирной точностью. Оставалось дело за малым – нужно было определиться с материалом. И уроженец Богемии выбрал хрусталь, производством которого славилась эта местность.

Так появился первый кристалл, так началась эпоха Сваровски… Стремление к совершенству не давало покоя Даниелю – многочисленные эксперименты с формулой позволило получить кристаллы невиданной ранее прозрачности, они переливались миллионами цветов и оттенков. Если вы не профессионал в ювелирном деле, вы не сможете отличить кристалл Сваровски от драгоценности - Мастер услышал и понял музыку камня… Так ювелир изменил отношение общества к недрагоценным материалам, которые раньше использовались только для подделок.

Сегодняшний мир моды невозможно представить без кристаллов Сваровски – они используются практически везде: бижутерия, украшения, элементы одежды и дизайна, картины Сваровски купить, предметы интерьера – это далеко не полный список того, с чем познакомился мир благодаря усилиям ювелира.

Стремление к совершенству не позволяет останавливаться на достигнутом - в шестидесятых годах прошлого века бренд начал выпускать хрустальные фигурки Сваровски – и начался бум в Европе и Америке, общественность сразу оценила новинку. Существует клуб коллекционеров изделий этой торговой марки, членами которого являются более полумиллиона человек во всем мире. Каждый из них раз в год получает уникальное изделие в подарок от фирмы – настолько уникальное, что все инструменты и эскизы после выполненной работы безжалостно уничтожаются.

Сваровски превратился в подарочный бренд, который все время ищет новые формы. Например, не очень широко известные у нас картины Сваровски популярны и ценимы в Европе. Это - чудесный и оригинальный подарок, который является произведением искусства! Образы, запечатленные таинственно мерцающими кристаллами не могут не восхищать! Картины Сваровски – благородные и красивые подарки, которые достойны любого именинника или юбиляра. Каждый сюжет неповторим, полон вдохновения и света.

Наш магазин предлагает ознакомиться с этим направлением деятельности фирмы и поможет купить картины Сваровски, ведь они способны украсить любой дом. Конечно, картины – замечательный подарок прежде всего девушке, женщине, любимой… Но они будут также отличным подарком по случаю свадьбы, юбилея или памятной даты. Если вы затрудняетесь с выбором презента деловому партнеру – попробуйте купить картину Сваровски, это будет демонстрацией вкуса и закрепит ваш статус в глазах виновника торжества. Наш каталог картин постоянно пополняется новыми работами, также появилась новая возможность – сделать картину на заказ.