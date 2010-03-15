Выбор школы

Когда приходит время отдавать ребенка в школу, родители будущих первоклассников всегда озадачены вопросом - какой из них следует отдать предпочтение? Каждый имеет свои представления об образовании и о тех задачах, которые должна решать школа. Принимая решение, родители должны отдавать себе отчет в том, что они хотят получить от учебного заведения, в котором будет учиться их ребенок.

Одни хотят, чтоб ребенок получил максимальное количество разносторонних знаний, был эрудитом. Другие желают видеть результат в виде высокого уровня квалификации: для них приоритетным является умение учиться, грамотно работать с информацией – они приводят своих детей в академии Екатеринбурга. Третьи, у кого ребенок со слабым здоровьем, хотят отдать его в школу, где наряду с общеобразовательными предметами он будет посещать оздоровительные занятия. Полная информация об учебных заведениях (включая ВУЗы Екатеринбурга) доступна родителям в районо и гороно.

Кроме того, необходимо обратить внимание на следующее. Бытует мнение, что выбирать нужно не школу, а преподавателя. Хотя в начальных классах учитель имеет первостепенное значение, общая атмосфера куда более важна. Если за углом школы курят старшеклассники, а учителя делают вид, что ничего не происходит – значит, преподаватели в этом учебном заведении не пользуются авторитетом. Если на стене школы написано: «Директриса дура» - это не страшно, хуже, когда подобная надпись не стирается долгое время – такие школы лучше обходить стороной.

Обязательно нужно посмотреть, в каком состоянии столовая и туалеты. Если на стендах школы висят объявления полугодичной давности, вряд ли здесь уделяется должное внимание педагогическому процессу. Желательна встреча с директором – общая культура и уровень доброжелательности этого человека скажут о многом. Также огромное значение имеет возможность ребенка проявить себя и получить одобрение – если не в учебе, то в спорте, творчестве – у него не будет комплекса неполноценности. Поэтому родители должны узнать о наличии в школе кружков, факультативов и т.д.

Некоторые родители более придирчивы: узнают мнения знакомых, которые живут в том же районе, расспрашивают школьную уборщицу о дисциплине и школьных порядках.

В средних классах уже не так важен выбор учителей. Идеальной преподавательской команды попросту не существует, тем более, что повзрослевший ребенок уже сделал выбор конкретных предметов, которые ему нравятся. Особое внимание профильным предметам должны уделять те родители, которые хотят, чтобы их дети после окончания школы поступили в институты Екатеринбурга. Поэтому в таком случае следует выбирать класс, в котором преподают понравившиеся Вам учителя. Такую информацию предоставит завуч.

Также не стоит ориентироваться на чье-либо личное мнение по поводу количества личных проблем – конфликты общения у ребенка будут, просто к этому нужно быть готовым.

Иногда у школьника возникают определенные педагогические проблемы. Если ребенок – ученик начальных классов, скорее всего, проблемы кроются в ребенке. Дети в этом возрасте часто очень правильные. Им не нравятся ябеды, двоечники, нарушители дисциплины. Вы должны помочь ребенку избавиться от конкретных недостатков, после этого все придет в норму. Если произошла драка, нужно разобраться, кто был зачинщиком. Не стоит выяснять отношения с семьей обидчика, конфликт можно усугубить. Такие проблемы лучше решить с классным руководителем или школьным психологом. Если ребенок - старшеклассник, нужно помнить, что синяк под глазом одноклассника может обернуться постановкой на учет в милиции.

Встречаются конфликты и учеников с учителями. Попадаются преподаватели, зацикленные на своем предмете, у них плохо складываются отношения со средними и слабыми учениками. В таком случае должен помочь классный руководитель.

Но если говорить по существу, к проблемам школьной жизни надо относиться с большой долей юмора, ведь в процессе учебы у каждого ученика имеется возможность сделать работу над ошибками. И если ребенок понял это, научился оперировать полученными знаниями, ему стоит после окончания школы продолжить учебу – университеты Екатеринбурга всегда рады таким студентам.