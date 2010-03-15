Незаменимый Брюс (СЕО-копирайт)

Похоже, мир снова в опасности. Только на этот раз она исходит не извне, не от гигантского метеорита, который вот-вот врежется в нашу Землю, а от самих людей. И снова нас спасет бесстрашный и мужественный, на этот раз отрастивший челку, Брюс Уиллис.

Конечно же, речь идет о фильме, который так долго ждали, штурмуя поисковики запросами «скачать бесплатно фильм суррогаты». Суррогаты – это мы. Это не только название фильма. И опасность исходит от нас самих – от нашей лени, от наших желаний лежать в постели, когда кто-то будет делать за нас нашу работу. Эдакая современная интерпретация «Приключений Электроника». Только злее, нетерпимее. Которая в очередной раз показывает, что за желание быть богами приходится расплачиваться тоже.

Действие фильма происходит в совсем недалеком будущем – в 2057 году. Семь лет, как придуманы суррогаты и пущены в массовое производство. Общение с внешним миром люди переложили на плечи суррогатов – роботов, которые запрограммированы под конкретного человека, исполняющие все его приказы. Скрытое желание казаться лучше – на улицах нет стариков, нет некрасивых людей – каждый может выбрать внешность своего суррогата по вкусу.

И, как в любой замечательной системе, рано или поздно находится брешь. Ею и воспользовался очередной злодей, который начинает уничтожать суррогатов, причем люди гибнут тоже, несмотря на идеальную защиту. Снова вирус в системе. И вот полицейский Харви Грир начинает собственное расследование в своем бренном теле – суррогата у него отобрали за нарушение инструкции при расследовании.

Конечно, стоит посмотреть фильм из-за замечательного (беспроигрышного) актерского состава. Кроме Брюса Уиллиса (двух, второй с челкой), в фильме заняты Розамунд Пайк, Рада Митчелл. Стоит скачать фильмы с их участием, чтобы убедиться в их талантливости. С режиссером Джонатаном Мостоу посложнее – после «Восстания машин» ему не досталось на орехи разве только от бабушек, которые сидят на лавочке у подъезда. Сразу незаметна выигрышность связки режиссер-оператор. Оператор Оливер Вуд – трилогия «Борна» свежа в памяти, скачать фильмы можно где угодно.

Соответственно, идеального качества картинка, отсутствие неоправданно дорогих спецэффектов, полная реалистичность. Детали отлично проработаны – при их обилии ничто не отвлекает взгляда от основного действующего лица сцены. Но этого мало – сценарий не до конца отработан, не расставлены акценты на многих ключевых моментах. Правда, некоторые сцены из трейлера так и не довелось увидеть в фильме – может, в этом все дело?

Да, в общем все красиво, ровно – но ведь часто бывает, что лучшее всегда отступает от формы, потому что гениальность их не терпит. Пусть Мостоу ремесленник, но он хороший ремесленник, профессионал. Да и сатира на окружающий мир гламура диктует свои формы. Единственное, что раздражает, это – кнопка. Снова кнопка, своевременное нажатие на которую спасет человечество от гибели. Неужели на дворе снова девяностые?

И когда Уиллис, на этот раз в обличии своей коллеги, набирает код, почему-то вспоминается «Голый пистолет». Да брось ты крючить пальцы, дорогой Уиллис, просто выдерни шнур питания из системного блока, а герой старого фильма Лесли Нильсен подскажет, как это делается. Но, несмотря ни на что, фильм смотрится на одном дыхании – и этого сейчас, по-моему, достаточно. Просто наслаждайтесь зрелищем.