Скрытая реклама в кино

В связи с постоянно увеличивающейся конкуренцией, производители нуждаются в рекламе все больше и больше. Реклама – двигатель торговли. Естественно, она не могла не затронуть телевидение и киноиндустрию. Но если телевидение изначально базировалось на получении прибыли от продажи рекламы, то с кино все обстоит немного по-другому.

Product Placement – так называется размещение на экране товара или торговой марки. В связи с тем, что рекламный поток обрушивается на потребителя со всех сторон (телевидение, радио, газеты, листовки), она вызывает отторжение у целевой аудитории. Поэтому Product Placement был инновационным способом воздействия на аудиторию. Он базируется не на простом подчеркивании достоинств товара, а на ассоциативном уровне.

Зритель, представляя себя на месте героя бесплатного фильма, незаметно для себя отмечает и мелкие детали его поведения – какие привычки, стиль поведения, как он одевается и т.д. Естественно, чаще всего к ней прибегают производители табака и алкоголя – ведь прямая реклама их продукции запрещена.

Product Placement делится на три типа:

- визуальный (когда в кадре появляется лого бренда)

- аудиальный (когда герой произносит слоган, который искусно вписан в реплику)

- кинестетический (соединят в себе два предыдущих, например, когда герой, затягиваясь сигаретой, блаженно щурится)

Это дает результат, если компания имеет концепцию брендинга. Логотип незнакомой фирмы ничего не скажет потребителю. Из этого следует, что Product Placement работает скорее на имидж, не для расширения аудитории, а для большей узнаваемости бренда. Пионером этой деятельности был, конечно же, Голливуд. Можно скачать фильмы различных студий и убедиться в этом.

Пионером был герой мультфильма морячок Папайя, который становился сильным и побеждал противника, только поедая шпинат. Это привело к огромному росту потребления шпината в США. Но по-настоящему Product Placement развился в самостоятельную индустрию только в 80-х годах.

Джеймс Бонд - скачать бесплатно фильмы об этом герое можно в любом месте сети. Когда на экране появились первые серии, началась настоящая бондомания. Мужчины всего мира хотели носить такую же одежду, ездить на таких же автомобилях, носить такие же туфли. Первые два фильма Бонд одевался, обувался и пил просто так. Но потянулись рекламодатели, и герою пришлось придумывать привычки. Дальнейшее оказалось сплошным рекламным контрактом – автоконцерны стояли в очереди, чтобы агент 007 разбил автомобиль именно их марки. Забавно, что фильм «Завтра не умрет никогда» обошелся создателям в 200 миллионов долларов, а доходы за счет Product Placement в этом фильме составили 240 миллионов.

Форрест Гамп оббегал половину Америки в кроссовках Nike. В советском кино была та же ситуация, правда, создатели делали это не из-за денег, а скорей по идеологическим соображениям, бесплатно. «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» - кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» можно было бы назвать классикой Product Placement.

Список можно продолжить – автомобиль «Волга» и сигареты «Друг» в фильме «Берегись автомобиля», «Советское Шампанское» в «Иронии Судьбы», сигареты «Marlboro» в «Спортлото-82». Продолжают эстафету и современные отечественные блокбастеры. Победителем можно назвать «Дозоры» Тимура Бекмухамбетова – операторы мобильной связи и телефоны, пельмени и пиво, сигареты и кофе. Но это имеет и другую сторону медали – без поддержки рекламодателей бюджет фильма был бы не столь велик, и многие спецэффекты так и не попали бы в ленту, оставшись только в проекте.