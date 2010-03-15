Ремонт гитар - проблемы и решения

Гитара – живое существо, об этом знает каждый гитарист. Она может радоваться, сердиться, иногда капризничать – и тогда гитара не отвечает. Может инструмент и болеть – в таком случае требуется ремонт гитар. Так бывает – еще вчера все было нормально, а сегодня инструмент не строит. Причин тому множество – неаккуратность в обращении, случайный удар или просто требуется замена ладов.

Иногда виноваты заводские дефекты – некачественная проклейка составляющих рано или поздно даст о себе знать. Неопытные гитаристы сразу же начинают паниковать – что делать? Более смелые решают делать ремонт электрогитар самостоятельно, что зачастую приводит к плачевным результатам: вроде и красиво все стало, и лак новый блестит, а инструмент не звучит, как прежде.

Вот здесь и начинается лихорадочный поиск людей, которые смогут помочь. Поисковик штурмуется запросами: «ремонт электрогитар». Конечно, можно на одном из форумов найти похожую проблему и прочитать метод ее устранения, но такой подход имеет один существенный недостаток. Тот, кто помогает советом, не видит инструмент, и поэтому рекомендации могут быть только самыми общими. Так исполнитель рано или поздно приходит к мысли о том, что в таких случаях нужно обращаться только к профессионалу. Тем более, что в домашних условиях без применения соответствующих инструментов трудно добиться желаемого результата, даже если причина элементарна – требуется замена ладов.

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