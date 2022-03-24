Карточки товаров для маркетплейса Ozon

Светильник потолочный предназначен для красивого освещения в доме. Светильник светодиодный потолочный подходит для зала, прихожей, кухни, детской комнаты, спальни и любых других

помещений, где надо организовать красивое и эффективное освещение пространства.

Если вы приняли решение купить потолочный светильник, который обладает световым потоком в 7000 лм, то он легко осветит даже темные помещения с

небольшими окнами.

Светильник потолочный встраиваемый имеет светодиодный (LED) источник света. Модель относится к А+ классу по энергетической эффективности. Встроенный светильник потолочный имеет температурный режим от +1 до +40, что позволяет организовать комфортное

освещение. Свет не будет давить или ослеплять. Световой поток распространится

по всему пространству равномерно. Мощность в 90 Вт подойдёт для идеального

освещения помещения.

Купить светильник светодиодный потолочный надо тем, кто ценит удобство и комфорт в доме, так как модель имеет пульт дистанционного управления. Это даёт возможность пользователям легко и быстро

управлять светильником.

Светильник потолочный от бренда IN HOME – это идеальный вариант для современного дома. Светильник светодиодный потолочный отличается уникальным дизайном. Благодаря этому купить потолочный светильник будет отличным решением для тех, кто обустраивает дома с современным и модным дизайном. Модель впишется в

зал, кухни, детские комнаты, рабочие кабинеты и спальни, так как является

универсальной.

Светильник точечный потолочный освещает пространство холодным белым светом. Питается от стандартной сети в 220

В. Имеет мощность в 120 Вт. Комплектуется уже действующими лампочками –

покупать новые не придется.

Накладной светильник потолочный имеет продуманную конструкцию, которая включает 4 больших и 4 малых квадрата. Углы

квадратов закруглены, что делает led светильник потолочный уместным для любых пространств. Сочетает как спокойствие, так и современные концепции в

дизайне помещений. Универсальные цвета, которые имеет светильник точечный потолочный, в виде сочетания черного и белого цветов, позволяет применять модель в самых разных помещениях. Как в местах, где используется

минимализм, так и в пространствах, где используется скандинавский, классический

стиль и даже элементы конструктивизма в дизайне.

Светильник потолочный предназначен для создания приятного и красивого освещения внутри помещений. Светит холодным

белым светом, что позволяет человеку продолжительное время находиться в активном

и бодром состоянии. Светильник светодиодный потолочный подходит как для дома, так и для офисных помещений. Отличный вариант для всех мест, где надо

создать грамотное, лаконичное и эффективное освещение.

Купить потолочный светильник – отличный вариант для пространств, которые имеют современный и модный дизайн.

Конструкция модели имеет 2 больших круга и 2 круга меньшего размера, каждый из

которых располагается друг напротив друга. Это позволяет сформировать

равномерное освещение даже в больших пространствах.

Светильник потолочный встраиваемый включает черные и белый цвета, что делает модель универсальным вариантом для применения

в самых разных местах. Подойдёт для использования в современных домах с

минималистичным дизайном и помещений в скандинавском стиле.

Купить светильник светодиодный потолочный надо тем, кто ценит свое время и хочет получать максимальное удобство. Для этого модель имеет пульт дистанционного управления, что позволяет, даже лежа на

диване, управлять люстрой. Пользователь может контролировать и выставлять

нужный уровень яркости и освещения.

Светильник потолочный IN HOME на 120 Вт станет отличным вариантом для эффективного и красивого освещения. Модель отличается

своим уникальным современным дизайном.

Конструкция светильника светодиодного потолочного включает 6 ламп, разделенных на 3 группы: 2 светильника большого размера, 2 – средних размеров и ещё 2 – малого диаметра.

Таким образом, принимая решение купить потолочный светильник IN HOME, вы получаете модель, которая способно моментально осветить ярким холодным светом даже большое

пространство.

Светильник потолочный встраиваемый имеет черные и белые цвета. Это позволяет пользователям применять в помещениях

с самым разнообразным дизайном и стилем. Встроенный потолочный светильник подойдёт как для классического стиля, так и станет прекрасным вариантом,

который впишется в интерьеры минимализма.

Среди функциональных особенностей, которые имеет led светильник потолочный, стоит выделить наличие пульта дистанционного управления. С помощью пульта пользователь получает возможность быстро

регулировать уровень освещения в помещении. С люстрой IN HOME управлять световым потоком теперь можно, не вставая со стула или дивана.

Светильник светодиодный ELEGANT SANSA станет прекрасным украшением вашего интерьера. Модель отличается большими функциональными возможностями, в отличие

от своих конкурентов. Светильник светодиодный потолочный может работать в 3-х режимах работы:

· теплый свет

· белый свет

· холодный свет

Это становится причиной, по которой многие принимают решение купить светодиодный светильник ELEGANT SANSA. Целых 3 режима работы позволяют настраивать модель на нужный световой поток. Теплый свет – для комфортного отдыха и расслабления, белый – для дневных

дел, холодный – для решения рабочих задач.

Светодиодный светильник LED поставляется с пультом дистанционного управления. С помощью пульта пользователь может устанавливать отложенное

включение на 30 минут. Включить ночной режим, регулировать яркость освещения и

цвет света. Площадь освещения достигает до 35 метров, что дает возможность

применять светильник встраиваемый светодиодный для больших пространств.

Светильник потолочный имеет уникальный современный дизайн. Он напоминает цветок, который будет освещать

помещение. Такой стиль будет уместен для применения как в домашних условиях,

так и станет прекрасным вариантом для использования в офисных помещениях.