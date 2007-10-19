Кинозал в соседней комнате

Добавлена
16 лет назад
287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.priem.ru/priem/052001/pristrie.html

Редкий, крайне редкий персонаж испытывает нежность к холодильнику или, скажем, принтеру. Но с домашними кинотеатрами все иначе. 90% их будущих хозяев, изо всех сил стремящихся к прекрасному настоящему, ради приобретения набора заветных "умных ящичков" готово пойти на жертвы (вы представляете себе жертву ради холодильника?).

Кинозал в соседней комнате.doc
41 КБ