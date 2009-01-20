Сегодня среди жителей столицы с высоким социальным статусом очень популярны «клубные дома», являющиеся ярчайшим примером тщательно продуманного жилья в престижных районах города. Такой дом предназначен для самых требовательных клиентов, которые покупают не "голые" метры, а в первую очередь, абсолютный комфорт и безопасность.

Клубный дом стал для его обитателей своеобразным «городом в миниатюре» - ведь у них практически не возникает необходимости покидать его пределы – все необходимые сервисы расположены непосредственно на территории комплекса.

Неизменными атрибутами клубного дома являются полностью огороженная и охраняемая прилегающая к нему территория, подземная стоянка, игровая детская площадка и зоны отдыха для взрослых в во внутреннем парке, фитнес-центр с бассейном, спортивным залом и сауной, бильярдная и огромный зал для проведения семейных торжеств, кафе-бар, где жители дома могу поужинать со своими гостями.

Клубный дом ***, расположенный на улице ***, воплотил в себе те признаки, которые присущи понятию "элитное жильё". Монолитно-каркасная конструкция, стеклянные стены с внешним утеплением, фасадный испанский керамогранит, система кондиционирования и вентиляции - это стандарты качества современного элитного дома.

Огромное внимание уделено техническому оснащению дома. Интеллектуальная система управления и контроля следит за всеми инженерными параметрами жизнеобеспечения, уровнем температуры и влажности в здании, управляет лифтами, автоматическими дверьми, гаражными воротами, пожарной сигнализацией.

Пассажирские лифты швейцарской фирмы Schindler перемещаются между этажами со скоростью 2,5 м/с. Качество и надёжность работы кондиционирования и обогрева гарантировано репутацией производителей этого оборудования - ведущих европейских и японских компаний.

Вода, прежде чем попасть в дом, проходит многоуровневую систему фильтрации, очистки и смягчения. Водопроводная система построена только из медных труб, и на своём пути не соприкасается с пластиком, что исключает появление в ней веществ, вызывающих аллергию.

Непрерывную подачу электроэнергии обеспечивают две частные подстанции, таким образом исключается возможность внезапного отключение электричества. Во всех квартирах имеется точки подключения к высокоскоростному интернету, цифровые телефонные линии, все каналы телевидения, внутренняя связь с охраной и инфраструктурой комплекса.

Безопасность и надёжность жилища не менее важны, чем красота и комфорт. Создатели клубного дома *** учитывали это на всех этапах его проектирования и строительства. Многоуровневая система безопасности комплекса дарит его обитателям ощущение полной защищённости. Вся прилегающая территория обнесена высокой оградой, а незаметные посторонним видеокамеры непрерывно отслеживают все происходящие события. Кроме того, подобные камеры установлены так же на территории автостоянки, местах общего пользования, включая все входы и выходы в здании.

Кроме видеонаблюдения, безопасность на территории жилого комплекса обеспечивают квалифицированные специалисты, прошедшие особые курсы обучения, и имеющих за своими плечами большой опыт службы в спецподразделениях силовых структур.

Служба технической поддержки непрерывно следит за чётким функционированием всех инженерных систем жизнеобеспечения и оперативно реагирует на возникновение малейших неисправностей. Надёжность и покой жильцам гарантируют расположенные во всём доме датчики дыма и температуры, системы затопления квартиры, система ликвидации утечки газа в квартирах, система вывода дыма на территории паркинга и технических помещениях и местах общего пользования.

Если жильцам клубного дома *** необходимо надолго уехать, администрация комплекса возьмёт квартиру на особый контроль, а системы обогрева и кондиционирования будут переведены в экономичный режим работы на весь срок отсутствия хозяев.

Особую роль в обеспечении комфорта для жильцов *** играет круглосуточная консьержская служба, куда они могут обратиться с любой просьбой, независимо от времени суток.

Конечно, это далеко не полный список достоинств этого элитного жилого комплекса, но даже на основании перечисленного можно с уверенностью сказать: *** - это неиссякаемый источник энергии, которой он щедро делится со своими хозяевами.