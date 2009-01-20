Во время беседы, даже если вы очень сдержаны в проявлении своих эмоций, вам не удастся избежать непроизвольной жестикуляции и ладони, повинуясь сиюминутным импульсам, очень часто оказываются на уровне вашего лица. Это естественная и красивая реакция любого человека, но её обязательно следует учитывать при выборе колец и браслетов, они должны гармонировать не только с руками, но и с формой вашего лица и оттенком кожи.

Наденьте кольцо на палец, посмотритесь в зеркало, непринуждённым жестом поднесите руку к лицу: не намекает ли кольцо на ваши мелкие недостатки? Если у вас круглое лицо, то слишком широкое кольцо может заставить вашего собеседника обратить на это внимание. В то же время крупные, яркие камни будут слишком сильно подчёркивать морщины, которые трудно спрятать под макияжем женщинам в возрасте. Если вы регулярно посещаете солярий, то слишком крупные прозрачные камни будут контрастировать с цветом кожи, из-за чего ваше лицо будет казаться более тёмным.