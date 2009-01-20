Главный город французской Ривьеры расположился на берегу средиземноморской бухты Ангелов (Bay-des-Anges) и на пологих склонах приморских Альп. Горы защищают его от холодных ветров, а горячее южное солнце дарит этому месту 300 солнечных дней в году.

Ницца – древнейшее место, основанное греками в пятом веке до нашей эры и названное так в честь богини победы Ники. Если вы плохо переносите жару, то здешний мягкий климат окажется для вас идеальным: средняя температура воздуха и воды не превышает 25 градусов. Общественные и закрытые пляжи в основном покрыты галькой, но на восток от мыса Антиб они постепенно переходят в песчаные. Атмосфера роскоши и праздника поджидает вас на каждом шагу – и на узких улочках таинственной Старой Ниццы, и на гламурной набережной Promenade des Angleis с её манящими дворцами и виллами, и на знаменитом цветочном рынке Cours Saleya. Музеи Матисса, Марка Шагала, Если же вы захотите прикоснуться к истории и при этом пережить будоражащие кровь ощущения - отправляйтесь на морскую экскурсию к острову Корсика, родине Наполеона Бонапарта. А как только солнце опустится за горизонт, темноту ночной Ниццы разорвут тысячи ярких огней баров, дискотек и казино.

Для того чтобы понять, что такое истинный комфорт в Ницце есть все, и даже немного больше: роскошные отели, элегантные виллы, исполненные достоинства пансионы на берегу моря. Среди самых фешенебельных отелей побережья особенно выделяются легендарный пятизвёздочный Hotel Negresco и изумительный по своей архитектуре Le Palaris de La Mediterranee.

В этом городе атмосфера беззаботности и вечного праздника закружат и унесут вас с собою так безоглядно и стремительно, что вы не заметите, как время отпуска подойдёт к концу и настанет пора покидать этот райский край, но только затем, чтобы на следующий год вернуться сюда опять.