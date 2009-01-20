Прогулка по Темзе

Посетив новую страну, мы начинаем знакомиться с её пляжами, рынками, музеями и достопримечательностями. И возвращаясь домой, увозим с собой этот новый, современный, "отшлифованный" облик государства, точно такой же, каким он остаётся в воспоминаниях тысяч других туристов, ходившим по тем самым улочкам и дышавшим тем же воздухом, что и мы. А ведь у страны есть ещё и другая история - не такая шумная и напыщенная, какой она представлена в рекламных буклетах. Иная, пропитанная духом народа, который столетие за столетием превращал эту землю в то, что мы можем наблюдать сейчас. И, пожалуй, самую насыщенную событиями историю среди стран Старой Европы имеет Англия, а знаменитая река Темза, имя которой уже практически стало синонимом самой державы, может рассказать о ней не меньше, чем все старинные тротуары или таинственное величие Букингемского дворца.

Представьте, что утром вы просыпаетесь под умиротворяющий плеск волн, бьющихся о борт судна, подходите к окну и наблюдаете за стаей лебедей и уток, которые доверчиво плавают рядом, ожидая остатков вашего завтрака. А с кухни доносится дразнящий запах жареного бекона с яйцами и свежесваренного кофе. С самого утра вы настраиваетесь на неторопливый ритм жизни, который здесь, в живописной сельской местности Англии мало изменился за столетия войн и междоусобиц.

Сеть каналов и небольших речушек растянулась почти по всей территории страны: от Пенинских гор до графства Оксфорд, от Чеширских низин до Уэльских холмов. Эти каналы играли очень важную роль в промышленной и торговой жизни Британии. Речная экскурсия на прогулочном катере позволит вам на несколько дней погрузится в атмосферу средневековой Англии и по-настоящему ощутить дух того времени.

Если это ваше первое путешествие на речном катере, то перед поездкой вам подробно расскажут обо всех нюансах и особенностях такой поездки, после чего вы почувствуете себя если не капитаном судна, то, по крайней мере, бывалым боцманом. Одним из самых ярких впечатлений, которое подарит эта прогулка, будет ощущение неподдельного дружелюбия со стороны всех местных жителей и рыбаков, которые будут периодически встречаться на протяжении всего вашего путешествия.

Все каналы и более двадцати небольших речек так или иначе сливаются с Темзой. Поэтому рано или поздно ваше судно войдёт в воды реки, которую сами британцы прозвали "Текучая История". Вся история Англии немыслима без этой реки. И в немалой степени потому, что её путь к Северному морю пролегает через Лондон.

В последние годы речной туризм приобрёл в Англии широкую популярность, а ассортимент предлагаемых услуг достиг такого разнообразия, что вы сможете удовлетворить любой свой каприз: захочется ли вам отправиться в романтическое ночное путешествие по реке или на несколько дней уплыть далеко от шума и суеты больших городов. А если вы предпочитаете отдыхать с комфортом, ни в чём себе не отказывая, то можете заказать себе номер в корабле-отеле, качество услуг которого без преувеличения находится на уровне пяти звёзд.

Впрочем, не важно, на чём вы отправитесь исследовать таинственные воды Англии, и куда поплывёте - в Оксфорд или Виндзор, одно вы знаете наверняка - вы на всю жизнь запомните это необычное путешествие.